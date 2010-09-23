-AKDAĞ: BALIKLARDA RİSK YOK ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin denizlerindeki balıklarda, toksik madde açısından bir risk bulunmadığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından, halkın kanser konusuna dikkatini çekmek ve kanser hastalığı hakkında farkındalığın devamını sağlamak amacıyla, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ''Kanserden Korunabiliriz'' konulu resim sergisi açıldı. Serginin açılışına katılan Bakan Akdağ, yarışmada dereceye giren öğrencilerle birlikte kurdeleyi kesti. Kurdele kesilirken bir kız çocuğuna öncelik veren Akdağ, ''Bayanların önceliği var. Anayasa'ya bile koyduk'' dedi. Yarışmada, birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira ödül ve boya seti hediye edildi. Sergiyi bir süre gezdikten sonra konuşan Akdağ, bugün adının bile insanları ürküten kanser hastalığı ile sanatı bir araya getirerek, hastalık hakkındaki farkındalığı artırmaya çalıştıklarını söyledi. -''ANAYASA MAHKEMESİ, BİLİMİN, SAĞLIĞIN YANINDA DURACAKTIR''- Akdağ, tedbir için yaşam biçiminin değiştirilmesi, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğine işaret ederek, ''sigara yasağının kahvehanelerde kaldırılması'' konusunda Anayasa Mahkemesindeki dava ile ilgili değerlendirmede bulundu. Akdağ, ''Bugünkü çağdaş dünyada hukukun bu şekilde yorumlanmasını anlamak mümkün değil. Ben inanıyorum ki Anayasa Mahkemesi bu hususta hukukun, bilimin, sağlığın ve sağduyunun yanında duracaktır. Bir sıkıntıya gelecekte inşallah uğramayacağız, aksi takdirde ülkemize yazık olur'' diye konuştu. -MARKETLERDEKİ İŞLENMİŞ ETLERDE BAKTERİ İDDİALARI- Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, bir gazetecinin, ''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, marketlerde işlenmiş olarak satılan etlerde virüs tespiti yaptı. Çok da virüs olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 12 ürünün 8'inde virüs belirlendi. Bakanlık olarak bir çalışma yapacak mısınız?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Söylediğiniz kadar yaygın bir durum yok. Virüs lafı da çok kullanıldı, aslında bakteri. Halk açısından mikrop diyebiliriz. Bahsedilen konu ile ilgili yaygın bir durumdan bahsedilemez. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu meseleyi takip ediyor, gerekli açıklamaları da yapıyor.'' ''Türkiye'nin denizlerindeki balıklarda toksik madde incelemesi yapılıyordu. Analiz sonuçları beli oldu mu?'' sorusu üzerine Akdağ, ''Bununla ilgili hepimizin yüzünü güldürecek sonuçlar ortaya çıktı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bilim adamlarımızla, çerçevesi, metodolojisi iyi belirlenmiş bir çalışmaydı. Araştırmalar bitti. Ülkemizde, şu anda balıklarla ilgili herhangi bir risk yok. Tespit edilmiş bir risk yok'' dedi. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer de konuya ilişkin şu bilgileri verdi: ''Ülkemizin dört tarafındaki denizlerdeki halkımız tarafından en sık tüketilen yaklaşık 20 civarındaki tür balığı inceledik. Sonuçlara göre, denizlerimizden çıkan balıklarda, özellikle Karadeniz ve Marmara sonuçlandı, Ege ve Akdeniz için de önümüzdeki günlerde risk analizleri yapılacak. Halkımız için en ufak korkulacak bir şey yok. Rahatlıkla tüketebilecekleri ortaya çıktı. Sürekli bu sonuçları izleyeceğiz. Sonuç olarak, risk analizlerimiz herhangi bir risk olmadığını, rahatlıkla tüketilebileceğini gösteriyor.''