Akdağ: 5 dakika önce çıkanı YÖK’e bildiririm

T24 - Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı muayenehanesi bulunan üniversite hastanelerindeki doktorlara müjdeli bir haber oldu. Bu durumdaki doktorlar muayenehanelerini kapatmak zorunda kalmayacak. Ancak mesai saatleri dışında muayenehanelerinde çalışabilecekler.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuya ilişkin sorular yöneten Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bilan'ın ropörtajı:



Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün Yasası’nın bazı hükümlerini iptal eden kararından sonra uygulama nasıl olacak?



“1- Anayasa Mahkemesi kararının farklı yorumlanması diye bir konu yok. Muayenehane açma konusunda durum gayet açık. Karar şunu gösteriyor, üniversitede öğretim üyesi olan doktorlar muayenehane açabilecekler. Ancak, muayenehanelerine tam gün çalıştıktan sonra gidebilecekler. Üniversitede 8 saat normal mesailerini tamamlayacaklar sonra ikinci iş olarak muayenehanelerine gidebilecekler.



2- Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar ile askeri doktorlar ise, muayenehane açamayacaklar, açmış olanlar varsa onlar da 31 Temmuz’a kadar ya kapatacaklar ya da hastaneden ayrılacaklar. Sivil alanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na veya Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu’na göre çalışan hekimlerin hem hastanede hem muayenehanede çalışmaları artık mümkün değil.



3- Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar ile askeri doktorların ikinci iş yapabilmelerine, diğer deyişle muayenehanede veya özel hastanelerde çalışabilmelerine izin veren bir kanun vardı. Devlet memurlarının ikinci bir iş yapmaları yasaktır. Bu kanun sadece doktorlar için bir istisna getiriyordu. Biz Tam Gün Kanunu’na bir madde koyarak bu kanunu kaldırdık. Bu istisna kalkmış oldu. Anayasa Mahkemesi de bu kanunu yürürlükten kaldıran maddeyi iptal etmedi. Bu halde TTB’nin iddia ettiği gibi bu doktorlar hem hastanede çalışıp hem muayenehane açamazlar.”



“Erken çıkanı bildiririm”



Akdağ, Tam Gün Kanunu’nu sosyal devlet anlayışıyla çıkardıklarını, oysa TTB ve CHP’nin muayenehane hekimliğini savunduğunu, böylece mitinglerde açtıkları, “sağlık hizmeti satılamaz” pankartlarıyla ters düştüklerini belirtti. Sağlık Bakanı, “Muayenehaneyi savunuyorlar, muayenehanede ne yapılıyor, sağlık satılmıyor mu?” dedi.

Akdağ, muayenehane açacak veya açmış olan üniversite hocalarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:

“Biz Tam Gün Yasası’yla üniversitelerdeki yarım zamanlı çalışma statüsünü de kaldırdık. Anayasa Mahkemesi bu hükmü de iptal etmedi. O halde üniversitedeki tıp hocaları, ancak tam gün çalıştıktan sonra muayenehanelerine gidebilirler. Önceden yarım gün çalışıp öğleden sonra gidiyorlardı. Şimdi gidemeyecekler. 8 saat mesai yaptıktan sonra gidebilecekler. Yani saat 5’ten sonra. Saat 5’ten 5 dakika önce çıkan hocayı YÖK’e bildireceğim. Ben bu konudaki mücadelemi sürdüreceğim. Eğer vatandaştan bu yönde şikâyet alırsam hemen o hocayı YÖK’e bildiririm.”





NOT: CHP’nin itirazı



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in, “250. maddeye dayalı özel mahkemeleri CHP’yle birlikte çıkardık” sözünü dün aktarmıştım. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, dün arayarak bu sözlere itiraz etti. Öztürk, CMK’nın 250. maddesi görüşülürken CHP’nin bu maddeye karşı konuştuğunu, DGM’lerin kaldırılmasından sonra yerine özel yetkili mahkemelerin kurulmasının aynı anlama geldiğini, bu nedenle de 250. maddenin Ak Parti oylarıyla geçtiğini bildirdi. 250. maddenin tartışıldığı oturuma ilişkin TBMM tutanaklarını da gönderdi.



Tutanaklarda CHP grubu adına konuşan Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, Ak Parti grubunun 250. maddeyi aceleye getirerek geçirdiğini, ancak 251 ve 252. maddelerin görüşülmesinden sonra, bu maddenin tekrar müzakere edilmesi talebinde bulunuyor ve özel yetkili mahkemelere CHP grubunun karşı olduğunu söylüyor. Kılıç’ın eleştirilerine ise, dönemin Adalet Bakanı olarak Cemil Çiçek yanıt veriyor.





