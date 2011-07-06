-AKDAĞ 4. KEZ SAĞLIK BAKANI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Yeni kabinede tekrar Sağlık Bakanlığına getirilen Prof. Dr. Recep Akdağ, Türkiye'de bu göreve 4. kez atanan ilk Sağlık Bakanı oldu. Akdağ, Türkiye'nin 49. Sağlık Bakanı olarak görev yapacak. Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar, 3 Mayıs 1920-10 Mart 1921 tarihleri arasında görev yaptı. Adıvar'dan sonra aynı bakanlığa atanan Dr. Refik Saydam ise Türkiye'nin bu görevi en uzun süre yapan Sağlık Bakanı unvanına sahip. 10 Mart 1921-20 Aralık 1921, 30 Ekim 1923-21 Kasım 1924 ve 4 Mart 1925-25 Ekim 1937 arasında 3 dönem Sağlık Bakanlığı yapan Saydam, 3. bakanlığı döneminde bu görevi kesintisiz olarak 12 yıl süreyle yerine getirdi. Prof. Dr. Türkan Akyol, 1971 yılında 26 Mart-13 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 8 ay süreyle Türkiye'nin ilk kadın Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Dr. Refik Saydam, Dr. Kemal Demir 3'er; Dr. Sadi Konuk, Dr. Behçet Uz, Dr. Vefa Tanır ve Dr. Yıldırım Aktuna ise Sağlık Bakanlığı'na 2'şer kez atandı. 18 Kasım 2002'den beri aralıksız Sağlık Bakanlığı yapan Akdağ, bu göreve 4. kez atanan ilk Sağlık Bakanı unvanına sahip oldu. -TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SAĞLIK BAKANLARI- Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanları ve görev dönemleri şöyle: -Dr. Adnan Adıvar (3.5.1920-10.3.1921) -Dr. Refik Saydam (10.3.1921 -20.12.1921) -Dr. Rıza Nur (24.12.1921-27.10.1923) -Dr. Refik Saydam (30.10.1923- 21.11.1924) -Dr. Mazhar Germen (22.11.1924-03.03.1925) -Dr. Refik Saydam (4.3.1925-25.10.1937) -Dr. Hulusi Alataş (25.10.1937-18.1.1945) -Dr. Sadi Konuk (18.1.1945 -5.8.1946) -Dr. Behçet Uz (7.8.1946-10.6.1948) -Dr. Kemali Bayazıt (10.6.1948-22.5.1950) -Prof. Dr. N. Reşat Belger (22.5.1950-19.9.1950) -Dr. E. Hayri Üstündağ (20.9.1950-17.5.1954) -Dr. Behçet Uz (18.5.1954 -9.12.1955) -Dr. Nafiz Körez (9.12.1955-25.11.1957) -Dr. Lütfi Kırdar (26.11.1957-27.5.1960) -Prof. Dr. Nusret Karasu (27.5.1960-25.8.1960) -Prof. Dr. Ragıp Üner (5.9.1960-20.11.1961) -Dr.Suat Seren (20.11.1961-26.6.1962) -Dr. Yusuf Azizoğlu (26.6.1962 -26.10.1963) -Prof. Dr. Kerim Gökay (5.11.1963-26.12.1963) -Dr. Kemal Demir (26.12.1963-20.2.1965) -Dr. Faruk Sükan (22.2.1965-27.10.1965) -Dr. Edip Somuncuoğlu (27.10.1965-1.4.1967) -Dr. Vedat Ali Özkan (1.4.1967-12.3.1971) -Prof. Dr. Türkan Akyol (26.3.1971-13.12.1971) -Dr. Cevdet Aykan (13.12.1971-23.5.1972) -Dr. Kemal Demir (23.5.1972-16.4.1973) -Dr. Vefa Tanır (16.4.1973-26.1.1974) -Dr. Selahattin Cizrelioğlu (26.1.1974-18.11.1974) -Dr. Kemal Demir (18.11.1974-18.4.1977) -Dr. Vefa Tanır (18.4.1977-21.6.1977) -Prof. Dr. Celal Ertuğ (21.6.1977-21.7.1977) -Av. Cengiz Gökçek (21.7.1977 -5.1.1978) -Dr. Mete Tan (5.1.1978-12.11.1979) -Dr. Münif İslamoğlu (12.11.1979-11.9.1980) -Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu (22.9.1980-23.12.1981) -Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay (23.12.1981-13.12.1983) -Mehmet Aydın (13.12.1983-17.10.1986) -Doç. Dr. Mustafa Kalemli (17.10.1986-21.12.1987) -Bülent Akarcalı (21.12.1987-26.6.1988) -Cemil Çiçek (26.6.1988-06.7.1988) -Ziraat Müh. Nihat Kitapçı (6.7.1988-31.3.1989) -Halil Şıvgın (Hukukçu) (31.3.1989-23.6.1991) -Dr. Yaşar Eryılmaz (23.6.1991-20.11.1991) -Dr. Yıldırım Aktuna (20.11.1991-25.6.1993) -Rıfat Serdaroğlu (25.6.1993-28.11.1993) -Ecz. Kazım Dinç (28.11.1993-15.8.1994) -Dr. Doğan Baran (15.8.1994-7.3.1996) -Dr. Yıldırım Aktuna (7.3.1996 -26.4.1997) -Nafiz Kurt (30.4.1997-13.5.1997) -Doç. Dr. İsmail Karakuyu (13.5.1997-30.6.1997) -Dr. Halil İbrahim Özsoy (30.6.1997-11.1.1999) -Dr. Mustafa Güven Karahan (11.1.1999-29.5.1999) -Doç. Dr. Osman Durmuş (29.5.1999-18.11.2002) -Prof. Dr. Recep Akdağ (18.11.2002-