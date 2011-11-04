-Akdağ: "Van'a bin sağlık görevlisi atayacağız" Van (A.A) - 04.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yılbaşına kadar Van'a bin sağlık görevlisi atayacaklarını belirterek, ''Van'ı sağlık personeline fazlasıyla doyuracağız'' dedi. Deprem bölgesinde temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın toplantısı düzenledi. Akdağ, statiğinde sorun olmayan ancak hasar gören hastanede hummalı bir çalışmanın olduğunu ve 10 güne kadar hizmet vermeye başlanacağını söyledi. Erciş'teki Toplum Sağlığı Merkezi ve kurulan Sahra Hastanesinde iyi bir organizasyonun yapıldığını vurgulayan Akdağ, ''Sıcağa ve soğuğa dayanıklı olan sahra hastanesi, normal bir hastanenin yokluğunu aratmıyor. Türkiye'nin her yöresinden gelen çok değerli sağlık çalışanları, Türkiye'nin yüz akı olan meslektaşlarım orada gönüllü bir şekilde hizmet yürütüyor'' dedi. 'Yılbaşına kadar Van'a bin sağlık görevlisi atayacağız, Van'ı sağlık personeline fazlasıyla doyuracağız'' diyen Akdağ, bu atamanın ardından Van'dan başka illerde çalışmak isteyenlere fırsat tanıyacaklarını belirtti. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, Van'daki tüm hastanelerin kullanılabilir durumda olduğunu ifade eden Akdağ, şunları söyledi: ''İkisi ağır hasarlı 3 sağlık merkezimiz hasarlı. Bunları da 3 ay içinde mükemmel bir biçimde inşa ederek hizmete sunacağız. İl Sağlık Müdürlüğünü hasarlı olduğu için yenileyeceğiz. 50 yataklı bölge eğitim yapısıyla birlikte yapacağız. Bunun hazırlıkları için talimat verdim. Van'da toplum temelli ruh sağlığı hizmetine başlıyoruz. İlk binasını yarın açacağız. Van'da ve Erciş'te birer tane daha Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezi yaparak bu sayıyı 3'e çıkaracağız. Bu hizmeti tüm illere yapacağız ama Van'a öncelik veriyoruz.'' Çevre sağlığı görevlilerinin, günlük su izlenimlerini yapmaya devam ettiğini vurgulayan Akdağ, düzenli klor ölçümleri yapılarak, alınan numunelerin değerlendirildiğini bildirdi. Şehir merkezlerindeki suyun genellikte temiz çıktığına dikkati çeken Akdağ, risk görülmesi halinde vatandaşın bilgilendirileceğini vurguladı.