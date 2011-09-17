-Akdağ: "Sağlık sistemi dünyanın en iyilerinden" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 17.09.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de sağlık sisteminin erişebilirlik ve hakkaniyet açısından fakir fukarayı koruyup gözetmek açısından dünyanın en iyi sistemlerinden birisi haline geldiğini söyledi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Ortak Akıl Toplantısı'', Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla başladı. Akdağ, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi: ''Türkiye'deki sağlık sistemi erişebilirlik ve hakkaniyet açısından herkesin kolay anlayacağı biçimde, fakir fukarayı koruyup gözetip kollamak açısından dünyanın en iyi sistemlerinden biri haline gelmiştir. Kısıtlarımız var, eksiklerimiz var. Özellikle insan kaynağı eksiğimiz hakikaten belimizi büküyor. Şimdi siz yatırım diyorsunuz. O eğer yerini bulacaksa biz hiç çekinmiyoruz. Allah'a şükür paramız da var. Parayı da iyi kullanıyoruz. Ucuza da mal ediyoruz. 2 sene sonra ilaç parasını ödeyen ülkelerde bir MR çekimi sağlık sistemine 250-300 avroya mal olurken, bizim sosyal güvenlik sistemimize 25-30 avroya mal oluyor. Bunu da başarabiliyoruz. Ama insan kaynağı gerçekten belimizi büküyor. Ne yaparsanız yapın insanla hizmet veriyorsunuz. Şimdi 17 bin sağlık personeli alıyoruz kamuya. İşler bitti, yerleştirmeler yapılacak.'' Özel sektör ile üniversitelerin kendilerine gelerek ''bu kadar almayın, bize kalmayacak'' dediklerini aktaran Bakan Akdağ, ''İnşallah YÖK'ye birlikte çalışıyoruz, problemimizi bu çözecek'' dedi.