-AKDAĞ: "REFERANDUM DARBE KALINTILARINI KALDIRACAK" NEVŞEHİR (A.A) - 25.07.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Referandum, bu darbe anayasasının kalıntılarının önemli bir bölümünü ortadan kaldırmak için getirilmiştir'' dedi. Bakan Akdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere geldiği Nevşehir'de, Kapadokya Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti. Burada vatandaşlardan 12 Eylülde yapılacak referandumda 'evet' kullanmalarını isteyen Akdağ, referandumun, bir darbe döneminden sonra yapılan anayasayı çok önemli ölçüde değiştiren maddeler içerdiğini söyledi. Hem 12 Eylül öncesinde hem de 12 Eylülün hemen peşinde çeşitli acılar yaşadıklarını belirten Akdağ, şöyle devam etti: ''Gençlerimiz belki işin bu tarafını çok bilmiyorlar. Ben şimdi gençlerimize soruyorum, Allah korusun, bir gün sabah uyandığınızda, o zaman radyolar vardı şimdi televizyonlar da var, televizyonlarda, birinin çıkıp 'Biz yönetime el koyduk' demesini, peşinden de kapınızın çalınmasını, kardeşinizin, babanızın alınıp bir yere götürülmesini tahayyül edin. Çok zor değil mi? Zamanında bunu yapanlar hangi hakla yaptılar?'' Kenan Evren'in bir televizyon kanalında yaptığı söyleşiyi anlatan Akdağ, şöyle konuştu: ''O darbenin başında olan Kenan Evren'in bir televizyon konuşması, bir söyleşisi var. 'Biz o günlerde çok dengeli davrandık' diyor. 'Sağdan bir çocuk getirdiler onu astık, sonra sağdan birini daha getirdiler. Onu asmadık, solcu biri gelsin onu asalım dedik. Solcu birini getirdiler onu astık. Sonra sağdan birini getirdiler onu astık, böyle sırayla astık, çok dengeli davrandık' diyor. Şimdi ben bunları anlatırken gözlerim dolsa, sizlerin gözleri dolsa bundan daha tabii ne olabilir? Hepimiz böyle bir şeyden duygulanıyoruz. Ama gelin görün ki bu ülkenin Başbakanı, böyle bir mektubu kürsüden okurken duygulandı ve gözleri doldu diye onu samimiyetsizlikle rol yapmakla suçlayacak densizler var, izansızlar var bu memlekette. Ayıp, bu son derece ayıp bir şey. Şimdi bizim getirdiğimiz referandum, bu darbe anayasasının kalıntılarının önemli bir bölümünü ortadan kaldırmak için getirilmiştir.'' MHP ve CHP'yi eleştiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunu Devlet Bahçeli söylüyor, zamanında Baykal da söylüyordu, şimdi Kılıçdaroğlu da söylüyor, 'Bu AK Parti'nin anayasasıdır, o halde biz buna oy vermeyeceğiz, çünkü uzlaşma sağlanamadı' diyorlar. Şöyle hafızalarımızı yoklayalım. Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri şunu söylediler, 'Eğer bize gelirlerse, çaylarını içer giderler' Ne yapalım yani, biz şimdi milletin hayrına iş yapacağız. Ben size diyorum ki ben size bir kız istemeye geleceğim. Siz de haber yolluyorsunuz, 'Gelir çaylarını içer giderler' Böyle kız alınır verilir mi? Böyle kız alınıp verilmez. 7 Şubat 2008 tarihli TBMM CHP Grubu basına açık konuşmasında bakın ne diyor Baykal, 'Ya Kurtuluş Savaşı yaparsın yeni bir devlet kurarsın, ya da ihtilal yaparsın. İdamı göze alırsın, o zaman yeni anayasa yaparsın. Yani diyor ki 'Bir sağdan astık bir soldan, dengeli olsun diye' diyen Kenan Evren gelmedikçe anayasa yapamazsınız' diyor millete. Yapar mıyız yapamaz mıyız? Yapacağız.'' Geceyi Nevşehir'de geçirecek olan Akdağ, sabah saatlerinde gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Niğde'ye hareket edecek.