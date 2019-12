-AKDAĞ: "PÜSKEVİT'LE YÜZLER GÜLDÜ" ERZURUM (A.A) - 29.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Gerginlik oluşturarak, kaşlarını çatarak, her gün hakaret ederek siyaset yapılmaz. Allah'tan Sayın Bahçeli bir 'püskevit' dedi de milletin yüzü güldü'' dedi. Erzurum'da seçim çalışmalarını sürüden Akdağ, partisi tarafından Uzundere ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bakan Akdağ, çocukların eline taş vererek, ya da gencecik çocukların yurdunu basıp, molotofkokteyli atarak, siyaset yapılmadığını, siyasetin Uzundereli gibi sessiz durup, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'ye ders vererek yapıldığını söyledi. Referandumda verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Akdağ, ''İşte Erzurumlu, Uzundereli, işte Dadaş bu. Biz anayasayı yapmayalım diye o zaman da beraber oldular. Daha başına kaset sıkıntısı getirmemişlerdi, BDP, Deniz Baykal ve MHP Mecliste beraber olmuşlardı. Anayasayı sizin karşınıza getirmeyelim diye birlikte oldular. Birlikte oldular da biz bu referandumu sizin karşınıza getirmedik mi? Tabii ki getirdik'' diye konuştu. Onların milletin egemenliğini hiçe sayarak, vesayetlerin devamını istediğini dile getiren Akdağ, hepsinin vesayet istediğini çünkü CHP'nin mayasında bunun olduğunu belirtti. Akdağ, Molla Ahmet Hoca'yı Kur'anı aslına göre okuduğu için üç gün ahıra hapsettiklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan'a ''Hakkari'de senin mitinginde kimler vardı'' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Akdağ, ''Bizim mitinglerde ak tülbentli analarımız, ak sakallı dedelerimiz vardı'' dedi. IMF'yi borçlu hale getirip, 20 küsur bankayı batırdıklarını, hortumladıklarını belirten Akdağ, ''Bu borçları biz ödemek zorunda kaldık. Şimdi 'bizi yine deneyin' diyorlar. Biz sizi bir daha denemeyiz. Ama bu millet 2002'de senin dersini verdi. 2007'de uslanmışsındır diye bu millet seni Meclise getirdi. Bu kez de CHP ile biraraya gelip, anayasanın karşısında durdun'' diye konuştu. -''BU MİLLET SENİN DEFTERİNİ O ZAMAN DÜRECEK''- ''Biz Davos'a bakacağız. Biz her mazlum milletin yanında olan liderin yanında olacağız'' diyen Akdağ, şöyle konuştu: ''600 lira para dağıtacağını söylüyor. Bu beyefendinin partisi iktidar ortağı olduğu zaman sana yağı bulamadık, benzin kuyruklarında telef olduk. SSK'da sekiz sene genel müdür oldu. Sağlık alanında neler çektik, bize anamızı ağlattı. Hastanelerde bizim bebeklerimizi, hastalarımızı rehin tutuyorlardı. Kılıçdaroğlu, sen yalan konuşuyorsun, senin mumun 12 Haziran'a kadar yanacak, o zaman göreceksin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış, bu millet senin defterini o zaman dürecek. Sen iktidarda iken de Uzundere'de insanlar hasta oluyordu. Bir tane ambulansımız yoktu, bu hastamızı götürelim.'' 8,5 yıl içerisinde büyük işler yaptıklarını belirten Akdağ, bunu büyüklerinin oylarıyla, duasıyla, desteğiyle yaptığını vurguladı Doğru siyasetin hizmet yapmak olduğunu vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gerginlik oluşturarak, kaşlarını çatarak, her gün hakaret ederek siyaset yapılmaz. Allah'tan Sayın Bahçeli bir 'püskevit' dedi de milletin yüzü güldü. Ne zaman milletin karşısına çıksa, miting meydanları dahil asık suratlı, çatık kaşlı, her gün hakaret, her gün karşısındakine ağır kelimeler... Her gün hakaret, ağır kelime, biz böyle siyaset istemiyoruz. Bakın ben yarım saattir konuşuyorum, bir lidere bir kez olsun hakaret ettim mi? Etmem, ne gereği var. Ne hakla Sayın Bahçeli her gün kalkıp bu ülkenin gözbebeği Başbakan Erdoğan'a 'hain' diyor, 'vatan haini' diyerek hakaret ediyor. Bu kadar tecrübeli bir siyasetçiye bu yakışır mı? Çok ayıp bir şey yapıyor.'' -ŞENYURT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ-