-Akdağ: "Ekiplerimiz dünyaya örnek oldu" ADIYAMAN (A.A) - 27.10.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van'daki depremde çok iyi organize olmuş kurtarma ekiplerinin dünyaya örnek olacak bir çalışma, sağlık hizmetleri açısından da hızlı ve koordineli bir yaklaşım sergilendiğini söyledi. Akdağ, Adıyaman Valiliğini ziyaretinde, deprem sonrasında bütün sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde verildiğini belirtti. Özellikle depremin ilk 24 saati içinde enkazdan kurtarma işlemlerinin hemen sonrasında verilen sağlık hizmetlerinin çok büyük önemi olduğunu ifade eden Akdağ, ''Açık söyleyeyim ki dünyanın, neresine giderseniz gidin, büyük bir deprem sonrasında bu hizmetlerin verilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ama biz artık çok iyi organize olmuş kurtarma ekiplerimiz ve sağlık kurtarma ekiplerimizle bu hususta bütün dünyaya örnek olabilecek bir duruma geldik. Van'daki depremde sağlık hizmetleri açısından çok hızlı ve koordineli bir yaklaşım sergiledik'' dedi. Akdağ, 200'ün üzerinde kara ambulansı, 50'nin üzerinde sağlık kurtarma aracı ekipleri ile helikopter ve uçak ambulanslarının depremden hemen sonraki saatlerde bölgeye ulaştığını vurguladı. Vakalara ambulansların müdahale etme süresinin 40 dakika olduğunu, bütün kurtarma çalışmaları sırasında sağlık çalışanlarının büyük bir başarı gösterdiğini dile getiren Akdağ, şöyle konuştu: ''Hem kurtarma ekipleri, hem hastane çalışanları, gerçekten çok büyük bir fedakarlık gösterdiler. Çok insani bir yaklaşım sergilediler. İyi organize oldular ve yüz akımız oldular. Ben hepsine halkımızın huzurunda, milletimizin huzurunda şükranlarımızı arz ediyorum. Van halkı adına da şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten yüzümüzü ağartacak işler yaptılar. Bakan Akdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine talimatı olduğunu, 2015'in sonuna kadar Türkiye'deki bütün hastaneleri yenilemiş olacaklarını, sadece Adıyaman'da değil bütün Türkiye'de bu çalışmaları yürüttüklerini belirtti. -''Hazır su gönderilmeli''- Bakan Akdağ, ziyarette ayrıca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Deprem bölgesinde bir salgın hastalık var mı?'' sorusunu Bakan Akdağ, şöyle yanıtladı: ''Depremlerden sonra bir salgın hastalık söz konusu olabilir. Biz böyle bir sorunla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerimizi aldık. Aşı çalışmalarınız devam ediyor, özellikle içme sularını klorluyoruz. Özellikle içme suları konusunda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerek Van'da, gerekse de Erciş'te klorlama çalışmaları yapıyoruz. Bu arada, özellikle deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlarımız, paket su da göndermeyi düşünmeli. Özellikle deprem sonrasında insanların salgın hastalık tehlikesine karşı paket su tüketmesi önemli. Şu anda deprem bölgesine gönderilecek yardımlardan en önemlileri arasında hazır suların da olduğunun bilinmesi gerekir.''