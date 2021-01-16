Akciğerine kaçan fıstık 32 yıl sonra alındı!

İstanbul'da yaşayan 64 yaşındaki Yusuf Çebi, 32 yıl önce çam fıstığı yediği esnada fıstığı nefes borusuna kaçırdı. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başlayan ve terleyen Çebi, şikayetleri artınca doktora gitti. Farklı hastanelerde tümör şüphesi ile araştırılan Çebi, yıllarca verilen tedavilerden yarar görmedi. 32 yıl sonra yapılan tetkiklerde akciğerin sağ tarafında tespit edilen çam fıstığı bronkoskopi ile alındı.

İstanbul'da yaşayan Yusuf Çebi'nin, yıllar önce çalıştığı fabrikada başına talihsiz bir olay geldi. Çam fıstığı yediği esnada gülmeye başlayan Çebi, fıstığı nefes borusuna kaçırdı. Şiddetli öksürük ve terleme şikayeti başlayan Yusuf Çebi, soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonrası çam fıstığı bulunamadı.



Antibiyotik tedavisi alan Çebi, şikayetleri artarak devam edince bu kez tekrar doktora başvurdu. Çebi'ye bu kez kanser şüphesi ile tetkikler yapıldı. Bu tedaviden de sonuç alamayan talihsiz adam tam 32 yıl sonra sağlığına kavuştu.



Akciğerinin sol kısmında çam fıstığı belirlenen ve enfeksiyon oluşturan Çebi, bronkoskopi ile gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Bu hasta meslek hayatımda gördüğüm en uzun süreli yabancı cisim vakasıydı" dedi.

Kanser şüphesiyle biyopsi bile yapıldı

Antibiyotik tedavisi gördüğünü anlatan Çebi, kanser şüphesi ile biyopsi yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Doktora gittim beni muayene etti. Antibiyotik tedavisi uygulandı. 3 ay kadar hastanede yattım. Balgam falan yok, sadece kuru öksürük. Şiddetli bir kuru öksürük yaşadım. Nefes almaya dahi korkuyordum. Deli bir öksürük yaşıyordum. Bir yıl sonra tekrar rahatsızlandım. Bu sefer kanser şüphesi ile biyopsi yapıldı.



Ben kanser şüphesini duyunca çok korktum. Hekimlere fıstık yuttum desem de filmlerde fıstığa rastlamadıklarını söylediler. Bir hekim ciğerin benden bile sağlam dedi. 32 yılın ardından tomografide fıstık bulundu. Fıstık ciğerde enfeksiyon oluşturdu, vücudumu sarmaya başladı. Balgamda mantara yol açtı. Kafamı kaldıramıyordum. Ciğeri hep alsınlar dedim. Ama şimdi sağlığıma kavuştum, kelebekler gibiyim." (DHA)