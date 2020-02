Akciğerindeki lades kemiğiyle 10 ay yaşamış

İZMİR, (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde yaşayan Şerif Tan\'ın (54) 10 ay önce akciğerine kaçan; ancak farkına varmadığı lades kemiği, İzmir\'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, yaklaşık 1 saatlik operasyonla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Tan, \"Sanki ölümle lades tutuştuk; ama ben kazandım\" dedi.

Şerif Tan, 10 ay önce yediği tavuk yemeğinin içindeki lades kemiğini yutma tehlikesi yaşadı. Öksürerek, lades kemiğinin bir parçasını çıkaran Tan\'ın akciğerine diğer parça kaçtı. Kemiğin tek parçalı olduğunu sanan Tan, 10 ay boyunca kalan diğer parçanın akciğerinde olduğundan habersiz yaşadı. 1 hafta sonra ses kısıklığı yaşayan Şerif Tan, bu durumu ciddiye almadı. Sonraki dönemlerde ise Tan, nefes darlığı, öksürük, ateş ve halsizlik şikayetleri ile defalarca hastaneye başvurdu. Kan tahlilleri yapıldı, röntgen çekildi, bronşit sanılarak, ilaç tedavisi uygulandı; ancak Tan\'ın şikayetleri aylarca devam etti.

Sağlık merkezinde çekilen tomografisinde, akciğerinde kemik olduğu görülen Şerif Tan, Manisa\'dan İzmir\'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Hastanede yapılan değerlendirmenin ardından Tan\'a, \'rijit bronkoskopi\' denilen yöntemle müdahale edildi. Tan\'ın akciğerine yapışan kemik çıkarıldı.

\'ÖLÜMLE LADESE TUTUŞTUK, BEN KAZANDIM\'

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Samancılar ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 1 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuşan Şerif Tan, \"Akciğerimde kemik olduğunu duyunca çok şaşırdım ve birden 10 ay öncesine, iş yerinde yemek yediğim o ana geri döndüm. O gün yemek yerken boğazıma bir şey kaçtığını hissettim, aksırıp, öksürdükten sonra bir parça kemik çıkardım. Meğerse lades kemiğiymiş ve bir parçasını çıkarırken diğer parçayı yutmuşum. Akciğerime yerleşmiş. Doktorum bunu söyleyince şok yaşadım. Sanki ölümle lades tutuştuk; ama ben kazandım. Şu an çok rahatım, doktoruma ve operasyonumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ÇOK CİDDİ AKCİĞER KAYBINA NEDEN OLABİLİRDİ\'

Doç. Dr. Özgür Samancılar ise zamanında müdahale edilmese kemiğin, Şerif Tan\'da akciğer kaybına neden olabileceğini söyledi. Samancılar, \"Hastanın akciğerine yerleşmiş olan kemik parçası zamanla oradaki dokuya gömülmüş ve o bölgede iltihaplanmaya yol açmış. Şerif bey, bize başvurduğunda her iki akciğer lobunun havalanması iyi değildi. Yabancı cisim bir süre daha kalmış olsaydı çok ciddi akciğer kaybına neden olabilirdi. Genel anestezi altında ‘rijit bronkoskopi’ yöntemini uyguladık. Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonrasında yabancı cismi çıkardık. Hastamız şu an oldukça iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Yarın taburcu olacak\" diye konuştu.

