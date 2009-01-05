Akciğer naklinde şans artıran buluş

Donörden alınan akciğer 12-18 saat bekleyebilecek. Buluşun akciğer naklinde başarıyı yüzde 30'a çıkaracağı söyleniyor.



Kanada'nın Toronto kentinde yapılan çalışmalar sonucu uzmanlar akciğer naklinde önemli bir adım attı. Başarı ile tamamlanan incelemeler sonucu bilim adamları donörden alınan akciğerin başka birine nakledilme süresini ilk kez bu kadar uzun bir zamana yaydı. Gelinen son nokta ile birlikte yaşamını yitirmiş kişilerden alınan akciğerler başka bir hastaya nakledilmek için 12 ve 18 saat aralığında bekletilebilecek.



Yeni teknik sayesinde soğuk bir alanda muhafaza edilecek olan akciğer üstünde doktorlar operasyon yapabilecek ve bu sayede sağlıklı nakil oranı yüzde 30'a kadar çıkabilecek. Daha önce genellikle beyinde gerçekleşen rahatsızlıklar sonucu yaşamını yitirenlerden alınan akciğerlerin sadece yüzde 15'lik sağlıklı kısmı nakil edilebiliyordu. Ayrıca yaşamını yitiren donörden alınan akciğer de sadece 6 veya 7 saat muhafaza edilebiliyordu.



'Sonuç alacağız'



Uzmanlar akciğerin kendi kendini yenileyebilen bir organ olduğunu hatırlatarak, bu teknikle nakledilmesi sayesinde çok iyi sonuçlar beklediklerini vurguladı. Araştırmanın şefi Shaf Keshavjee "Gelişmeler akciğer rahatsızlıkları için büyük bir umut. Organ üzerinde doktorların iyileştirme yapma şansları da oldu. Başarı şansı ciddi boyutta artacak" dedi.

