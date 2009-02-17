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Sağlık

Akciğer kanserinde sevindirici gelişme

İngiltere'de akciğer kanseri vakalarının gelecek 20 yılda beşte bir oranında azalması bekleniyor.

17 Şubat 2009 02:00

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı tarafından yapılan analizlerin sonucunda, ülkede akciğer kanseri vakası sayısının gelecek 20 yılda beşte bir oranında azalmasının beklendiği bildirildi.

Halen 100 bin kişide 50 olan akciğer kanserine yakalanma oranının, 2024 yılı itibariyle 100 binde 40'a düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kamuya açık alanlarda sigara içilmesine getirilen yasak gibi önlemlerin, sigara içenlerin sayısının azalmasını sağladığına işaret eden araştırmacılar, sigara kullananların sayısında düşüşün sürmesini beklediklerini ifade etti.

Uzmanlar, hastalığın görülme oranındaki düşüşün daha da çok olabileceğini, ancak yaşlanan nüfusun "hastalıkla yaşayan kişi sayısındaki düşüşü sınırladığını" belirtti.

Akciğer kanserinin ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olduğuna da dikkati çeken uzmanlar, bu nedenle sigara kullanımının kontrolüne ilişkin çalışmaların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ının sigara kullanımı kaynaklı olduğunu da hatırlatan bilim adamları, hastalığın sigara tiryakiliğinin daha yaygın olduğu erkeklerde daha çok görüldüğüne de işaret etti.

(AA)

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