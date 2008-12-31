Akciğer hastalarına hava kirliliği uyarısı

Hava kirliliği nedeniyle, kronik akciğer hastalarının özellikle kaloriferlerin yoğun olarak yandığı saatlerde dışarı çıkmamaya özen göstermesi gerektiği belirtildi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, yaptığı açıklamada, havanın soğumasının özellikle göğüs hastalıklarını tetiklediğini, soğuk hava ve hava kirliliği nedeniyle kendilerine gelen hasta sayısında artış olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Şenyiğit, soğukla birlikte artan yakıt kullanımı nedeniyle hava kirliliğinin kentlerde çok önemli bir sorun olmaya devam ettiğini, kömür kullanılan her kentte yoğun hava kirliliği yaşandığını kaydetti.



Kronik akciğer hastalarının kış aylarında yüksek risk altında olduğunu ifade eden Şenyiğit, şöyle konuştu:



"Hastalar özellikle de kaloriferlerin yoğun yandığı saatlerde dışarı çıkmamaya özen göstermeli. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske kullanmalarında kısmen fayda olabilir. Kaloriferlerin yoğun çalıştırıldığı saatlerde evdeki temiz havayı korumak için pencereler açılmamalı, aksine pencerelerin izolasyonu yapılarak, dışarıdaki kirli havaya karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca bu hastalar yoğun sigara dumanı olan kahvehane gibi ortamlardan uzak durmaya dikkat etmelidir. Çünkü bu ortamlar, dışarıdaki hava kirliliği kadar tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır."



‘En iyi balgam söktürücüsü sudur’



Akciğer hastalarının doktor kontrolünde aşı olmaları, nefes açıcıları daha sık kullanmaları gibi önlemler alabileceğini de ifade eden Şenyiğit, şunları söyledi:



"Kronik bronşitli hastalarda nefes darlığı ve balgam renginde sarıya dönüşme varsa enfeksiyon yönünden sorun vardır. Tedavi olunmazsa hastalık ilerler, nefes darlığı artar, hastaların performansları düşer. Balgama karşı en önemli koruma akciğerin temizlenmesidir. En iyi balgam söktürücüsü sudur. Hastaların günde en az 3 litre su kullanması gerekiyor."



Hastaların hekim bilgisi dışında ilaç kullanımından kaçınmasını tavsiye eden Şenyiğit, bunun kalp düzensizliği yaşayanlarda ölümcül sonuçlar doğurabildiğini sözlerine ekledi.



(AA)

