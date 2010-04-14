Akciğer filmi bile para ediyor!

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Ananova internet sitesindeki habere göre, ünlü yıldızın röntgen filmi 1954'te çekilmiş ve daha sonra bir doktor tarafından derste kullanılmıştı.Las Vegas'ta haziranda açık artırmaya çıkarılacak filmin 750 ila 1200 dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.Açık artırmada, Monroe'nun Chanel marka şişesi açılmamış parfümü de satışa çıkacak.Satılacak diğer eşyalar arasında ünlü yıldızın bir çekim sırasında kullandığı kayak ile Life dergisi için yaptığı son fotoğraf çekiminde oturduğu koltuk da bulunuyor.Marilyn Monroe'nin terapisti Dr. Ralph Greenson'ın ofisindeki kanepede açık arttırmayla satılacak. Dr. Greenson, the Misfits adlı filmin çekimleri sırasında yaşadığı ruhsal çöküntüde Monroe'nin terapisti olmuştu.