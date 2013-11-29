Akçay'dan Apollon Limassol maçı sonrası Fatih Terim'e mesaj

Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 4-2 kazandıkları Apollon Limassol maçı sonrasında yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Akçay, Limassol'un üst üste gol bulduğu dakikalarda uyuduklarını ancak sonrasında tekrar kontrolü ellerine aldıklarını söyledi.

Öte yandan Türk oyuncularının milli takıma seçilebileceğini söyleyen Akçay, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'e de mesaj yolladı.

Akçay şöyle konuştu:

"Müsabaka hem bizim açımızdan hem Türkiye açısından önemlidi başarıyla geçmek gurur veriyor. Maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. 2. yarında 10 dakikalık bir uyku dönemi vardı bizi tedirgin etti. Ama galip olarak çıktık maçtan hem bize hem Türk Futboluna hayırlı olsun.Depslasmanda özellikle avrupada başarılı bir takımız. Bir üst tura çıkmak gurur verici.

Öte yandan maçın adamı Olcan Adın için Mustafa Reşit Akçay şunları söyledi; "Türkiye'nin gündeminde olan bir kaç oyuncumuz var. Olcan, Onur, Mustafa bunlardan bir kaçı. Olur da Fatih hoca tercih ederse gurur duyarız"

"Hem kulübümüzün hem bizim açımızdan tarihi anlamı olan bir maçtı. Oyuncularımızı, arkada bize destek veren çalışanların hepsini kutluyoruz. Hepsinin bizim bugün geldiğimiz noktada çok büyük emekleri var. Şimdi Lazio ile oynayacağız. Lazio ile grup birinciliği için mücadele içinde olacağız. Umarım centilmence ve iyi bir müsabaka olur. Orada da iyi bir müsabaka çıkaracağız. Trabzonspor'a yakışır bir mücadele göstereceğiz."

"İkinci yarı Apollon oldukça iyiydi. Özellikle ikinci yarı oyunu forse eden oyuncular sahaya girdikten sonra Apollon'un gücü arttı. Apollon zaten deplasmanda daha iyi futbol oynayan bir ekip ve onu da gösterdi."

"Şu anda çok üst düzey başarı geri bildirimlerinden bahsedemeyiz. Trabzonspor'a sağlıklı bakışta eksiklik var. Yine de bir art niyet düşünmüyorum. Belki de biz karşı taraflara gerekli mesajları veremedik. Trabzonspor saygı dilenciliği yapmayacak kadar güçlü bir takımdır. Haketmediği bir şeyi bekleyecek bir tavır gösterecek kadar da gururlu bir camiadır. Çok da dert etmiyorum o yüzden."

"Bu kadar iyi bir performans beklemiyorduk. Ancak ilk 4 müsabakadan sonra Avrupa'da daha iyi maçlar çıkardık. Çocuklara teşekkür ederiz iyi bir performans gösterdiler."