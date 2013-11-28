Trabzonspor turu atladı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Trabzonspor evinde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon Limassol'u ağırladı.

Olcan Adın, 23. dakikada attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor, ikinci golü de çabuk buldu. Soner Aydoğdu 25. dakikada topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Olcan Adın, 61. dakikada kendisinin ikinci, Trabzonspor'un üçüncü golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

Apollon Limassol'ün ilk golünü 68. dakikada Guie Gneki atarak farkı tekrar 2'ye indirdi.

Gaston Sangoy, 80. dakikadaki golüyle, skoru 3-2 yaptı.

83. dakikada Olcan Adın üçüncü golünü atarak farkı tekrar 2'ye çıkar ve takımını 4-2 öne geçirdi.

Taraftar ilgi göstermedi

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve grupta lider olan Trabzonspor, bu maçta da taraftar desteğini arkasına bulunmadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın özellikle maraton tribününde büyük boşluklar gözlenirken yaklaşık 8 bin taraftar takımına destek verdi. Kıbrıs Rum kesiminden gelen 30 kişilik taraftar grubu ise maçı kapalı tribünde izledi.