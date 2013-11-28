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Spor

Trabzonspor turu atladı!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde, evinde ağırladığı Apollon Limassol'u 4-2 mağlup ederek son maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi

28 Kasım 2013 20:35

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Trabzonspor evinde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon Limassol'u ağırladı.
Fırtına, Apollon Limassol'u 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.
Bordo-mavililer, Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında 12 Aralık'ta Lazio'ya konuk olacak ve zorlu Roma deplasmanında grup liderliği için sahaya çıkacak.
 
 
Olcan Adın, 23. dakikada attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Trabzonspor, ikinci golü de çabuk buldu. Soner Aydoğdu 25. dakikada topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.
Olcan Adın, 61. dakikada kendisinin ikinci, Trabzonspor'un üçüncü golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.
Apollon Limassol'ün ilk golünü 68. dakikada Guie Gneki atarak farkı tekrar 2'ye indirdi.
Gaston Sangoy, 80. dakikadaki golüyle, skoru 3-2 yaptı.
83. dakikada Olcan Adın üçüncü golünü atarak farkı tekrar 2'ye çıkar ve takımını 4-2 öne geçirdi.
 

Taraftar ilgi göstermedi

 
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve grupta lider olan Trabzonspor, bu maçta da taraftar desteğini arkasına bulunmadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın özellikle maraton tribününde büyük boşluklar gözlenirken yaklaşık 8 bin taraftar takımına destek verdi. Kıbrıs Rum kesiminden gelen 30 kişilik taraftar grubu ise maçı kapalı tribünde izledi.

 

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