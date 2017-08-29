Akçakoca'da fındık ağaçlarında Amerikan kelebeği tehdidi

Ayşenur YAMAN (AKÇAKOCA) (Düzce), (DHA) - DÜZCE\'nin Akçakoca İlçesi\'nde fındık ağaçlarında iki yıldır görülmeye başlanan Amerikan beyaz kelebeğinin, ağaçların yapraklarını yiyerek kurutması üreticileri zarara uğrattı. İlçe Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, tarlaları yok eden kelebeğin fındık ağaçlarında görülen en büyük tehlike olduğunu söyledi.

Fındık üretiminin yoğun olarak yapıldığı Akçakoca\'da iki yıl önce tarlalarda görülmeye başlanan Amerikan kelebeği isimli böcek, fındık ve meyve tarlalarını tehdit ediyor. Ağaçların yapraklarını yiyerek kurutan böcek hızla çoğalırken üreticilerin yetersiz mücadelesi zararı daha da artırdı. Zararlı böceğin ürünlere yoğun şekilde hasar verdiğini belirten Başaran, \"Bu zararlı böcek fındığın yaprağını yiyerek ağacın beslenmesinin önüne geçiyor. Verimi olumsuz oranda etkiliyor. Düzce merkezle beraber özellikle Akçakoca bölgesinde yoğun olarak zararını gördük. Tahirli, Hasançavuş ve Melenağzı köylerindeki fındık tarlalarında hasara yol açtı. Bu amerikan beyaz kelebeği sadece fındık ağaçlarına değil meyve ağaçlarına da zarar veriyor. Geçen yıl tüm uyarılarımıza rağmen gerekli şekilde mücadele yapılmadığı için zararı halen devam ediyor\" diye konuştu.

BÖCEĞİN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGE KESİLİP YAKILMALI

Böcekle gerekli şekilde mücadele edilmediği takdirde önümüzdeki yıl zararın daha da büyüyeceğine dikkat çeken Başaran, şöyle konuştu:

\"Bunlar önümüzdeki yıl verimi etkileyecek unsurlar. Bununla ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ziraat Odası olarak çalışmalarımızı yaptık, çiftçilerimizi uyardık. Fakat ilk görüldüğü dönemde hasatta ve üründe zarar tam olarak hissedilmediği için üreticiler bu olaya çok önem vermediler. Bir sonraki yılda ürünlerde gözde görülür şekilde zarar tespit edildi. O nedenle çiftçilerimizi bu böcekle yoğun şekilde mücadele etmeleri konusunda uyarıyoruz. Çiftçilerimiz bu böceği ağaçlarında fark ettikleri zaman o bölgeyi kesip yakmaları gerekiyor. Üreticiler 10 günde bir tarlalarına giderek ağaçlarını bu böceklere karşı kontrol etmeleri gerekiyor. Mücadelesi çok basit. Bakanlığın önerdiği tarım ilaçlarıyla bu böcekle mücadele edilebiliyor. Son dönemde üreticinin beklentisi az seviyede kaldı. Üretici de umduğunu bulamadı. Bu tür mücadelede en önemli etken üreticinin bahçesine gidip kontrol etmesi. Çiftçi beklentisi az olunca tarlasına uğramıyor ve ürününe özen göstermiyor. Ve bu tür zararlılarla mücadele de bu nedenle imtina ediliyor.\"

YURT DIŞINDAN GELEN KERESTELERLE GELDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Başaran, amerikan beyaz kelebeğinin yurt dışından mobilya sanayi için getirilen kerestelerle geldiğini tahmin ettiklerini ifade ederek, \"Ticari anlamda dünyayla sınırlar kalktığı için bir çok ülkeyle ithalat ve ihracat yapılıyor. Bir çok ülkeden mobilya sanayisi için gereken kereste yurda giriyor. Bizim tahminiz bu canlı da bu yollarla ülkemize girdi. Tamamen kereste ticaretinden bu zararlı kelebeğin geldiğini düşünüyorum. Bu, bugünün problemi değil. Son zamanlarda zararını gördüğümüz bir böcek çeşidi. Bugüne kadar bir çok fındık ağaçlarında hastalık oluyordu ama bu en tehlikelisi. Bir tarlayı tamamen yok edebiliyor ve ağacı kurutuyor. Meyve ağaçları içinde aynı sorun söz konusu. Görüldüğü yerde yumurta bırakma döneminde etkin mücadele edilmeli. Popülasyonun azaltılması için Haziran ayının ortaları ve Ağustos ayının ilk yarısı mücadele için en önemli dönem. 3 dönemde yumurta bırakabilen bir yapıya sahip fakat Batı Karadeniz bölgesinde sadece iki sefer yumurta bırakıyor\" diye konuştu.

Tarlasında zararlı böceğin görüldüğü üreticilerden Necdet Aksu, iki yıldır tarlasında bu böceklerin görülmeye başladığını belirterek, \"Ziraat Odası ile görüşerek mücadele ettim. Komşu tarla mücadele etmeyince yeterli olmuyor\" dedi.

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