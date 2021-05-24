Selanik göçmenleri hakkındaki sözleri tepki çekmişti; Savcılık, Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, camideki vaazında söylediği sözler nedeniyle Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında Karasu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı’nda akrabalarını ziyaret etmek için Sakarya Karasu'ya giden Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, camide vaaz verdi. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" sözleriyle isim vermeden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u hedef aldı.

Fenerbahçe taraftarı ve Balkan derneklerinden tepki gelmişti

Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu’nun vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Müftülük: Soruşturma başlatılmıştır

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından tepkiler oluştu. Düzce Müftülüğünce "Akçakoca İlçe Müftüsü'nün 'Selanik göçmenleriyle' alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır'' açıklaması yapıldı.

TIKLAYIN - Diyanet, Selanik göçmenlerini ve Ali Koç'u hedef alan açıklamalarının ardından Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlattı

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karasu Cumhuriyet Başsavcılığınca da Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan delillerin toplanmaya başlanıldığı, Soytekinoğlu'nun da ifadeye çağırılacağı öğrenildi.