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Politika

Akçakale’ye düşen havan topu mermisi Türkiye’de mi üretildi?

CHP’li Bülent Tezcan: Akçakale’ye düşen havan topu mermisinin üretim yerinin Türkiye olduğu bilgisi doğru mu?

23 Ocak 2014 23:00

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan MİT TIR’larında bulunduğu söylenen havan topu mermilerinin Akçakale'ye düşen havan topu mermisiyle aynı atölyenin üretimi olduğu yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Tezcan’ın İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

Resmi olarak MİT’e ait olduğu açıklanan TIR’larda yapılan aramalarda 6 çelik kasadaki tıbbi malzeme içerisine gizlenmiş kilitli havan, roket başlıkları ve çeşitli cins ve miktarda mühimmat ele geçirildiği bazı basın organlarına yansımıştır.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan MİT TIR’larındaki havan topu mermisinin Akçakale'ye düşen havan topu mermisiyle aynı atölyenin üretimi olduğuna yönelik ciddi iddialar bulunmaktadır.

MİT TIR’larında Suriye'ye sevk edilen havan toplarının Konya'daki silah atölyelerinde üretildiği belirtilmektedir.

- Akçakale’ye düşen havan topu mermisinin Jandarma Kriminal Laboratuvar araştırılması yapılmış mıdır?

- Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Akçakale’ye düşen havan topu mermisinin üretim yerinin Türkiye olduğu bilgisi doğru mudur?

- MİT TIR’ında bulunduğu iddia edilen mühimmatlardan Jandarma Kriminal Laboratuvarında araştırılması için örnek alınmış mıdır?

- Akçakale’ye düşen havan topu mermisinin kriminal raporuyla, MİT TIR’larındaki havan topu mermisinin karşılaştırılması yönünde bir çalışma var mıdır?

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