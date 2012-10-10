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Yaşam

Akçakale'deki tüm okullarda bugün eğitim başladı

Akçakale'de yaşanan çatışmalar nedeniyle 3 haftadır aksayan eğitim bugün son buldu

10 Ekim 2012 19:47

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Akçakale'deki okullarda dersler aksamıştı. Bugün 3 haftalık aradan sonra tekrar ders başı yapıldı. Özgür Suriye Ordusu ile Beşşar Esed'e bağlı birlikler arasında yoğun çatışmaların yaşanması nedeniyle top mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de, okullar sürekli eğitimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Radikal gazetesinin haberine göre; konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 bin öğrenci için bugün tüm okullarda eğitim-öğretime başlandı. Öğretmenleri ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerinde mutlu olduğu görüldüğünü ifade etti.

Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencisi Mehmet Emin Töki, okulların açılmasından dolayı çok sevinçli olduklarını söyleyerek, okulların bir daha tatil edilmesini istemediklerini belirtti.

Öğrencilerden Halil Karaca da okullarının 3 haftadır kapalı olduğunun ve eğitimde biraz geri kaldıklarını ancak kısa sürede eğitimde arkadaşlarına yaklaşacaklarını söyledi.

 

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