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Akçakale'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı

30 Mart 2018 13:00

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG-PYD/YPG\'ye yönelik operasyonda Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik Yeni ve Adnan Menderes mahallelerinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aranan adreslerdeki Suriye uyruklu V.D., S.A., D.U., Ş.İ., S.M. ve K.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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