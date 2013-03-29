Akçakale'de cephanelik gibi depo ele geçirildi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde Gülveren Köyü'nde bulunan depoya jandarma tarafından düzenlenen baskında, piyasa değeri 3 milyon lira olan 5 bin 21 av tüfeği, 170 havalı tüfek, 633 kurusıkı tabanca, 3 bin 797 dipçik ile 10 bin fişek ele geçirildi. Silahların sınırdan Suriye'ye gönderilmek istendiği ileri sürülürken, depo sahibi gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma, Akçakale'nin Gülveren Köyü'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki İbrahim B.'ye ait depoda çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, araştırmasında ihbarın doğru olduğunu saptayınca operasyon kararı aldı. Savcılık izni ile gece geç saatlerde köye giden jandarma ekipleri, İbrahim B.'nin evinin avlusundaki depoda arama yaptı. Aramada, depodaki çuval ve kutularda 5 bin 21 av tüfeği, 170 havalı tüfek, 10 bin fişek, 3 bin 797 dipçik ile 633 kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirdi.

Piyasa değeri 3 milyon lira olan tabanca, tüfek ve fişekler kamyona yüklenerek Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Silahların sınırdan geçirilerek Suriye'ye gönderilmek istendiği ileri sürüldü. Gözaltına alınan depo sahibi İbrahim B.'nin sorgulanmasına başlandı.