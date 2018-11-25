T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akçadağ'da bıçaklı kavda: 3 yaralı

AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

25 Kasım 2018 21:31

AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga, ilçeye bağlı Aşağıörükçü Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Şahabettin ve Mehmet Torun, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla, Yunus Menekli ise dövülerek yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla tedavi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKÇADAĞ Malatya DHA MALATYA AkçadağKavgaAşağıörükçü MahallesiKavgadaŞahabettinMehmet TorunYunus MenekliYaralılarEğitimAraştırma HastanesiHastanede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24