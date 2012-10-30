Akçaabat köyü dumanlar altında!

Trabzon'un Akçabat İlçesi'nde, özel bir şirkete ait olan depodaki kömürlerin yaklaşık bir haftadır yandığı açıklandı. Şirket tarafından zaman zaman yapılan müdahalelere rağmen yangının söndürülemediği belirtildi. Bu durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri ise yeterince müdahale edilmediğini ve çevrenin duman ve pis kokudan arındırılmasını istediklerini belirtti.

Akçaabat- Düzköy Karayolu’nun 9’uncu kilometresinde Alsancak Köyü’nde bulunan özel bir şirkete ait depolarda saklanan kömürlerden bir kısmının, yaklaşık bir hafta önce yanmaya başladığı ifade edildi.

Şirket çalışanlarının bazen suyla bazen de kepçeyle kömürleri karıştırarak müdahalesine rağmen devam eden yangının söndürülemediği açıklandı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği kömür deposundaki yangının, büyük bir çevre kirliliğine neden olduğu belirtildi. Söz konusu deponun çevresinin dumanla kaplandığı ve yöre sakinlerinin de evlerinden dışarı çıkamaz hale geldiği bildirildi.



'Yangın bir an önce söndürülsün'



Alsancak Köyü Muhtarı Şeker Pırasoğlu, köy ve çevresinde bu şartlarda yaşanamayacağını belirterek, şikayete rağmen ilgisiz kalındığından şikayetçi olduğunu belirtti.

Pırasoğlu, "Birkaç gün önce duman yükselmeye başladı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Kaç gün geçti ama bir türlü söndürülmedi. Dumandan ve çevreye yayılan pis kokudan çok rahatsızız. Yangın bir an önce söndürülsün, söndürülemiyorsa kömürün üzeri toprakla kapatılsın. Çok ama çok mağduruz. İnsanları bu halde yaşamaya mecbur bırakmaya kimsenin hakkı yok" dedi.



'Evlerimizin camını açamıyoruz, bahçeden sebze meyve alıp yiyemiyoruz'



Köy sakinlerinden Fadime Altıntaş, yangına müdahalenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Altıntaş, "Evlerimizin camını açamıyoruz. Bahçeden sebze meyve alıp yiyemiyoruz. Tarladan ot alıp hayvanlarımıza veremiyoruuz. Çok ama çok mağduruz" diye konuştu.

Harun Altuntaş ise "Bu kömür deposu 15 senedir burada. Bize zarar veriyor. Sağlığımızı veriyoruz, adam trilyonlar kazanıyor. Bizim günahımız ne? Bu çilenin artık sona erdirilmesini istiyoruz" diyerek durumdan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Deponun üzerindeki alanda evi bulanan Hasan Ademoğlu, "Uzun zamandır bir muhatap bulamıyorum. Bir haftadır yoğun dumana maruz kalıyoruz. 19 yaşındaki çocuğumda beyin tümörü var. Eşim hasta, astım hastası yaşlı annem var. Artık burada durulamıyor" diyerek yetkililerin müdahale etmesini istedi.



'Bu tür yangınlar düşük kaliteli kömürlerde görülür'



Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Osman Yılmaz, "Bu tür yangınlar düşük kaliteli kömürlerde görülür. Kömürün havadaki oksijenle temasıyla içten içe yanma meydana gelir. Bu da ancak kömürün hava ile temasının kesilmesi ile söndürülebilir. Bunun için yanan kömürün kum, köpük ve branda ile kapatılarak havayla irtibatının kesilmesi gerekir" dedi.