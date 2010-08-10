-AKBULUT: REFERANDUM, MİLLİ BİR DAVA TEKİRDAĞ (A.A) - 10.08.2010 - AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaeddin Akbulut, ''Referandum sadece AK Parti'nin meselesi değil, bir milli dava'' dedi. Akbulut, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığının düzenlediği gezi programı kapsamında Kumbağ Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ile Kumbağ esnafını ziyaret etti. Belediye ziyareti sırasında açıklama yapan Akbulut, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin ayağındaki bir prangayı, elindeki bir kelepçeyi çözeceğini ifade etti. Herkesin sandığa giderek oy kullanması gerektiğini vurgulayan Akbulut, ''Referandum sadece AK Parti'nin meselesi değil, bir milli dava'' diye konuştu. Paketin içeriğiyle ilgili konuşan Akbulut, şunları kaydetti: ''Kamu Denetçiliği adıyla bir kurum getiriyoruz. Bu kurumun başında, Ankara'da bir ombudsman (kamu denetçisi) olacak. Bütün illerde bu ombudsmanın yardımcıları olacak. Vatandaşın idareyle, kaymakamla, belediye başkanıyla bir açmazı bir sıkıntısı olduğunda bu kuruma başvuru yapılabilecek. Mağdur vatandaşımız gelecek bu ombudsmana ve benim böyle bir davam var, bu konuda benim hakkımda falan kurum müdürü böyle karar verdi. Mahkemeye gitsem bir yıl iki yıl sürünürüm. Ben sana başvuruyorum diyecek ve dilekçesini verecek. Kamu denetçisi de bu başvuruyu bir hafta içinde inceleyip kararı verecek. Sen haklısın ya da haksızsın diyecek. Diyelim ki başvuran kişi bu kararı beğenmedi mahkeme yolu yine açık. Bu değişiklikteki amaç vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin kısa sürede önüne geçebilmek. Değişiklik paketinin fındığa çaresi var mı? künefeye, tatlıya, kayısıya çaresi var mı? diye konuşuyorlar. Bunlar paketi yemek kitabıyla karıştırıyor.'' Konuşmaların ardından, AK Partililer, esnafı da ziyaret ederek referandum hakkında vatandaşları bilgilendirdi.