-AKBULUT: GERİLİM YOK TEKİRDAĞ (A.A) - 05.08.2010 - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, ''YAŞ'ta alınan son kararlardan sonra hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir gerilim söz konusu değildir'' dedi. Akbulut yaptığı açıklamada, Türkiye'de kanunların, hukukun çalıştığını belirtti. Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birlikte karar verdiğini ifade eden Akbulut, YAŞ'ta kararların kanunlar ve hukuk çerçevesinde alındığını söyledi. Akbulut, ''Yapılan işlemler hukuk çerçevesinde yapılmıştır. Kimsenin alınan kararları yanlış yerlere çekmemesi gerekir'' diye konuştu.