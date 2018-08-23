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Akbük sahilinde bayram yoğunluğu

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinin Akbük sahili başta olmak üzere kentteki tüm plajlar, Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenlerle dolup taştı

23 Ağustos 2018 17:02

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinin Akbük sahili başta olmak üzere kentteki tüm plajlar, Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenlerle dolup taştı.
Ege Bölgesi\'nin turizm merkezlerinden Didim\'in gözde tatil beldesi Akbük Mahallesi sahilleri, tatilcilerle doldu. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler ise sahil kıyısındaki ağaçların altına oturup dinlenmeyi tercih etti. Ayrıca kentteki piknik alanları da vatandaşların akınına uğradı.
YER BULUMAYAN ÇADIR KURDU
Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, \"Didim\'deki otellerin tamamı doldu. Şu anda otellerde yer bulamayan vatandaşlarımız, ilçede ve Akbük bölgelerinde koylara giderek çadır kuruyor. Kimileri ağaç altlarında, karavanlarında ve sahil kenarında tatillerini geçiriyorlar\" dedi.

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