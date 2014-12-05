Akbiller yılbaşından sonra kullanılamayacak!

İETT Genel Müdürlüğü, toplu taşımada kullanılan akıllı biletlerin (akbil) yılbaşına kadar İstanbulkart ile değiştirilmesi gerektiğini belirtti. İETT yetkilileri, değişim ücreti ödememesi için İstanbulluları uyardı.

Yılbaşından itibaren kullanımdan tamamen kalkacak olan akbiller nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için İETT bir dizi uyarıda bulundu.

İETT’den yapılan açıklamada, akbillerin İstanbulkart ile değişiminin yapılması gerektiği ve yılbaşından itibaren sadece bu kartların kullanımının yapılacağı belirtildi.

Değişimin tamamen ücretsiz yapıldığı konusunda da vatandaşların bilinçli olması, ücret talep eden bayilerin belediyenin Alo 153 numaralı hattına bildirilmesi istendi.

Ücret talep eden bayilerin tespit edilmesi durumunda bayiliklerinin iptal edileceği kaydedildi.

50 bin akbil kullanıcısı İstanbulkart'a geçti

Açıklamada, İstanbulluların akbil-İstanbulkart değişimini; 2 bin bayi ile 22 İstanbulkart başvuru merkezi ve İstanbulkart mobil başvuru merkezinden, 60 İETT gişesinden yapılabileceği hatırlatıldı.

250 bin akbil kullanıcısından 50 bininin İstanbulkart’a geçiş yaptığı vurgulandı.