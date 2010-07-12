Akbiller yakında kalkacak

T24 - Milyonlarca İstanbullu'nun toplu taşıma araçlarında seyahat etmek için kullandıkları akbillerin yerine manyetik kartların kullanılacağı sisteme geçilecek. Manyetik kartlı sisteme geçişin ise aşama aşama yapılacağı açıklandı. Yeni sisteme tam olarak geçilene kadar hem manyetik kartlar hem de akbiller aynı anda kullanılabilecek.



Sisteme ilk geçecek olanlar ise öğretmen, öğrenci, 60 yaş üstü vatandaşların kullandığı indirimli (paso) seyahat kartları olacak. Öğrenci pasoları, ve engellerin kullandığı beyaz kartı olan vatandaşlar 31 Temmuz'a kadar akbillerini İstanbul'da belirlenen noktalarda manyetik kartlarla değiştirmeleri gerekiyor.



Başvurular internetten yapılabilecek



Daha önce 31 Temmuz olarak duyurulan 60 yaş üstü kartlarda ise kart değişim noktalarında yaşanan yoğunluk sebebiyle bu süre eylül ayının sonuna kadar uzatıldı.



Bu yoğunluklar ile ilgili sorularımızı cevaplayan İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı'nın Basın Danışmanı Ömer Faruk Birpınar, "Yaşlılık kartı almak isteyen vatandaşların bu noktalara gelmelerine gerek yok. İnternetten başvuru yapmaları halinde biz vatandaşlarımzın kartlarını ev adreslerine postalıyoruz" dedi.



Buna rağmen kartlarını kendisi almak isteyen vatandaşları da dikkate aldıklarını belirten Birpınar yoğunluk yaşamaması için değişim bu süresini 30 Eylül'e kadar uzattıklarını söyledi.



Temmuz veya Eylül ayı sonuna kadar akbillerini değiştirmek zorunda olan öğrenciler, öğretmenler, yaşlılar ve engelliler dışında akbildiğer vatandaşlar ise İETT'den ilgili duyuru yapılıncaya kadar akbillerini kullanmaya devam edebilecekler.



Bütün akbillerin ne zaman değiştirileceği konusunda kesin bir tarih olamdığını belirten Birpınar "Manyetik kartların bütün toplu taşıma araçlarında kullanılması için çalışmalarımız sürüyor. Bütün akbilleri manyetik kartlarla değiştireceğiz. Fakat bu değişim yapılacağı zaman gerek afişlerle gerek internet sitemizden vatandaşlarımıza değişim için gerekli duyuruları yapacağız" dedi.





Manyetik kart ücreti 10 TL



Manyetik kartlar şimdilik sadece akbil yerine geçerken her yıl kart değiştirmek zorunda kalan öğrenci ve yaşlılarında bu değişim sorunlarını ortadan kaldıracak. İETT, vatandaşların ellerindeki akbili 6 TL'ye sayarken yeni manyetik kartlar için ise bir defaya mahsus 10 TL alınıyor.





1 milyon akbil toplanacak



Her yıl için kartlarını değiştirmek zorunda olan öğrenci, öğretmen, engelli ve 60 yaş üstü kartına sahip vatandaşlar böylece bu yıl manyetik karta geçmiş olacak. 17 Mayıs'ta başlayan ve öğrencilerle öğretmenler için 31 Temmuz'da sona erecek süre zarfında yaklaşık bir milyon kişinin akbilini değiştirmesi beklenirken şimdiye kadar 750 bin kişinin akbilini manyetik kartlarla değiştirdiği açıklandı.





