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Yaşam

AKBİL kullanımı devam edecek İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 19:58

-AKBİL kullanımı devam edecek İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde AKBİL'in Ağustos ayı sonunda kullanımdan kaldırılacağı yönünde haber ve söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.  Belediyeden yapılan açıklamada, İETT'nin AKBİL'leri kullanımdan kaldırmak gibi bir çalışması bulunmadığı ifade edilerek, mevcut durumda AKBİL ve Elektronikkart'ın paralel şekilde kullanıldığı vurgulandı.  Açıklamada, İETT'nin, farklı avantajlar taşıyan ve ileride ''şehir kart'' konseptine dönüşmesi planlanan Elektronikkart'ı tanıtmak amacıyla bir kampanya başlattığı kaydedilerek, kampanya uyarınca, AKBİL'ini getirenlerin herhangi bir ek ücret ödemeden Elektronikkart alabildiği bildirildi. Halen Elektronikkart ile eş zamanlı kullanılan AKBİL'lere İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan İETT ve özel elektronik bilet satış bayilerinden dolum yapılabildiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların ekonomik ömrünü tamamlamış veya arızalanmış AKBİL'lerini Elektronikkart ile değiştirmeleri gerektiği, normal çalışır durumdaki AKBİL'lerini ise kullanmaya devam edebileceği kaydedildi.

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