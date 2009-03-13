Akbil artık tarih oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 23 Martta hizmete sunulacak İstanbulkart'ın AKBİL’in yerine geçeceğini söyledi.



Topbaş, Saraçhane’deki Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin bilim ve teknolojiyi en iyi kullanan, her alanda da örnek olmaya çalışan, dünyayla yarışan, zaman zaman da bazı konularda dünyayı geçen bir konuma geldiğini söyledi.



"İstanbulkart"ın da hizmet aşkının, hizmet heyecanının yansıması olarak ortaya çıktığını ifade eden Topbaş, kartın yazılımlarının büyük bir bölümünü kendilerinin gerçekleştirdiğini, bir bölümünü ise dışarıdan sağladıklarını kaydetti.



Topbaş, bazı bankaların bu uygulamaya benzer uygulamaları piyasaya sürmeye çalıştığını ama "İstanbulkart"ın onlarla mukayese edilemeyecek bir çalışma olduğunu savunarak, şu bilgileri verdi:



"İstanbulkart şehir kartı. AKBİL’in yerine geçecek ve ondan daha detaylı bir kart. Daha sonra şehir içinde başta belediyenin hizmet alanları olmak üzere birçok yerde kullanılabilecek. Modern çağın gerektirdiği tarzda bir kullanıma sahip. Üzerinde çok çalışılarak ortaya konulan bir çalışma. AKBİL’ler de geçerliliğini sürdürecek.



İstanbulkart, ilk etapta 23 Mart pazartesi günü hizmete girecek. Mecidiyeköy’deki satış yerlerinden temin edilebilecek. Daha sonra diğer işletmelerimiz de buna sahip olacak. Bir cüzdan gibi. Bir kredi kartı değil. Teknolojinin en iyisini yakalamak ve kentte yaşam konforunu geliştirmek adına önemli bir çalışma. İstanbulkart kullanım aletlerinin tasarımları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait."



Kadir Topbaş, bu hizmeti başka belediyelere de verme imkânları bulunduğunu dile getirerek, "Bu sistem bize yolculuk takiplerini yapabilmemizi de sağlıyor. Bu akıllı bir sistem ve merkezden yönetilebiliyor. İstanbulkart’a ileride çok daha farklı fonksiyonlar yüklenebilecek. Her türlü bilgiyi içinde bulundurabilen otomatik hafızası olan bir kart. Belediyenin kendi hizmet alanlarını bu kartın kullanımına açacağız ilk önce. İDO ve diğer ulaşım aksları da İstanbulkart’a entegre olacak. Medeni bir ulaşım sistemine farklı bir boyut daha getirdik" diye konuştu.



Topbaş, daha sonra salonda kurulu makineden 6 TL’ye "İstanbulkart" satın aldı. Yine aynı makineden "İstanbulkart"ına para yükleyen Topbaş, daha sonra temsili olarak otobüse, metrobüse, tramvaya ve İDO gemilerine binerek, İstanbulkart"n kullanımı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.



Kadir Topbaş, "İstanbulkart" ile ilk ulaşım ücretinin 1,3 TL, daha sonra iki saat içinde yapılacak 5 aktarmanın 65 kuruş olduğunu ifade etti.



İstanbulkart'ın özellikleri



Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, "İstanbulkart" ileride erişim kontrol, e-sağlık, elektronik pasaport, elektronik bilet olarak kullanılabilecek. Ayrıca belediyenin elektronik bilet, otopark, sosyal ve kültürel hizmetlerinden daha nitelikli olarak faydalanabilinecek.



"İstanbulkart"ın çoklu uygulama desteği sayesinde, elektronik bilet, otopark, taksi-dolmuş ücreti ödeme, sinema-tiyatro girişleri, personel devam kontrol sistemleri, sosyal amaçlı belediyecilik (gıda ve hizmet dağıtımı) gibi alanlarda da kullanmak mümkün.



Projenin ilk adımı, İstanbul toplu ulaşımı için "Elektronik Ücret Toplama Sistemi"ni kartlı yapıya dönüştürmek olacak. Elektronik Ücret Toplama Sistemi, bir elektronik medya (İstanbulkart, AKBİL) ile kullanıcıya ön ödeme ile seyahat hakkı veren ve bu hakları işleten, güvenli, hızlı ve doğru işlem yapan bilgi yönetim sistemi.



Yüksek güvenlikli, temassız akıllı kart çalışmaları sonucu üretilen "İstanbulkart" AKBİL ile eş zamanlı olarak kullanılacak. İSPARK ödemelerinde (şimdilik kat otoparklarındaki abonelik ve kampanyalarda) geçerli. Kart, uluslararası standartlara uyumlu, kopyalama ve ataklara karşı dirençli. Kullanıcı tarafından cüzdanda taşınabilen kartın temassız çalışma özelliği sayesinde cüzdandan da kullanabiliyor.



Fonksiyon olarak AKBİL’e eşit olan İstanbulkart, AKBİL’in "tam konturlu" bilet olarak kullanıldığı bütün İETT otobüslerinde aynı AKBİL tarifeleriyle geçerli olacak. Aktarma hakları aynen geçerli olup sadece İETT otobüslerinde kullanılabilecek.



"İstanbulkart" kullanmak isteyenler önce yetkili İETT AKBİL bilet satış noktalarında 6 TL depozito karşılığı boş (kontör yüklenmemiş) İstanbulkart alabilecek. Daha sonra bu boş "İstanbulkart"a istenildiği kadar kontör yüklenebilecek.



Yeni Nesil Validatör (Geçiş Kontrol Makinesi) bulunan herhangi bir İETT otobüsünde anten bölgesine yaklaştırılarak yolculuk bedeli ödenecek.

