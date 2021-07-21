Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Limak ile İçtaş'ın ortakları olduğu Yeniköy Kemerköy A.Ş'ye kömür sağlamak için Akbelen ormanlarının kesilmesine karşı çıkan bölge halkının direnişine yer verdi.

Toker, Change.org'da başlatılan kampanyada İkizköylülerin şu sözlerini aktardı:

“Ormanları koruması gereken Orman Genel Müdürlüğü; karabaşlı ötleğen, karatavuk, büyük baştankara, çam baştankarası, kızılgerdan, kızılşahin, yılan kartalı ve leylek gibi birçok canlıya ev sahipliği yapan ormanımızı kesiyor. Ağaçları korumak için nöbet tutanların desteğinize ihtiyacı var. Akbelen'deki kesimi durdurmak için acilen daha fazla kişiye ihtiyacımız var. Kampanyamızı sosyal medyada duyurmamıza destek olur musun?”

Toker yazısının devamında da şunları aktardı:

İkizköy Akbelen ormanı kesim tartışmasının özünü, ÇED raporu meselesi oluşturuyor. Bu orman, linyit madeni açmak için kesilmek isteniyor. Linyit madeni de santrallerin kapasite artışında kullanılacak.

Devlet, bu iş için şirketin ÇED raporu almasına gerek olmadığını söylüyor. İkizköylüler de açtıkları davada Yeniköy-Kemerköy A.Ş'nin, General Electric-Garanti Koza Enerji Konsorsiyumu ile 2017'de imzaladığı sözleşme içeriğine dikkat çekiyor. İki santralde başlatılan rehabilitasyon kapsamının çok geniş olduğu belirtilen dilekçede, santralin ömrünü 20 yıl uzatacak bu kadar büyük bir rehabilitasyon projesi sonucunda elektrik üretiminde yüzde 19 artış olacağına değinerek bu artışın kapasite artışıyla sağlanacağının altı çiziliyor.

ÇED yönetmeliğine göre de kapsam dışı değerlendirilen projelerde kapasite artırım ve genişletilmesi planlandığında, eşik değer üzerine çıkılırsa ÇED raporu hazırlanmak zorunda olduğu hatırlatılıyor.

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