Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümü başladı

Muğla Milas'ta bulunan Akbelen ormanında YK Enerji Şirketi tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesine başlandı.

Ekolojist Avukat Arif Ali Cangı, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de aylardır köylülerin korumak için nöbet tuttuğu Akbelen ormanında, zeytin ağaçlarının YK enerji tarafından sökülmeye başlandığını duyurdu.

Cangı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Danıştay 8. Daire bir türlü yürütmeyi durdurma kararını vermedi. YK Enerji Şirketi de bunu fırsat bildi, İkizköy'de zeytinleri sökmeye kalkıştı.Yasaya açıkça aykırı bu işe kim izin verdi? İzin verenlerin, göz yumanların idari ve cezai sorumlulukları olacaktır. Yasa çok açık "Zeytincilik sahaları daraltılamaz", gerekçesi ne olursa olsun zeytinler"izinsiz kesilemez, sökülemez" dedi.

İkizköylüler, 35 bin zeytin ağacının kömür enerjisi için yok edilmeye çalışıldığını belirterek aylardır ormanlarını korumak için nöbet tutuyor.

Şirketten açıklama: Uzmanlar eşliğinde yeni yerlerine taşınıyor

YK Enerji Şirketi tarafından konuyla ilgili olarak ise şu açıklama yapıldı:

"Sosyal medyada ve bazı medya organlarında 'İkizköy’de zeytin ağaçları kesiliyor' içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu zeytin ağaçlarının bulunduğu alan, 2016 yılında kamu yararı kararı doğrultusunda yerli kaynaktan elektrik üretimi amacıyla kamulaştırılarak madencilik faaliyetleri için şirketimize tahsis edilmiştir. Linyit İşletmeleri sahasında bulunan, 9 zeytin ağacı uzmanlar eşliğinde yine YK Enerji bünyesinde oluşturulan ve 22 binden fazla zeytin ağacının yer aldığı zeytin park alanına taşınmıştır.

Hiçbir şekilde ağaçların kesilmesi, zarar görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kök bütünlüğü korunan ağaçların herhangi bir zarar görmemesi için iş makineleriyle etrafları kazılarak ve budamaları yapılarak yeni yerlerine taşınmaktadır. Tüm bu işlemler uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, zeytin ağaçlarının taşınması sırasında madencilik faaliyeti için şirketimize tahsis edilmiş alanın içine girilerek iki çalışanımıza eylemciler tarafından saldırılmış ve çalışanlarımız darp edilmiştir. Saldırının ardından kolluk kuvvetleri, eylemcilere müdahale etmiştir.

Çalışanlarımıza saldıran ve yaralanmalarına neden olan kişiler hakkında da tüm yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek isteriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."