Akbelen'de köylülerin talebi kabul edildi; keşif ertelendi, bilirkişi heyetine yeni uzmanlar atandı, nöbet eylemi sürecek

Akbelen Ormanı’nda köylüler doğa nöbetlerini sürdürürken, Muğla 1. İdare Mahkemesi köylüleri sevindirecek bir karar verdi. 30 Temmuz’da yapılması beklenen keşif ertelendi. Bilirkişi heyetine köylülerin talebi yönünde su uzmanı, tarım uzmanı, halk sağlığı uzmanı ve iklim uzmanı da dahil edildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nda termik santral için kömür arama faaliyeti nedeniyle ağaç kesimine karşı çıkan İkizköylülerin başlattıkları nöbet sürüyor. Köylüler ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği; Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına maden işletme izni verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün karanının yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Davada, 30 Temmuz 2021 tarihinde; bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmişti. Köylüler ve dernek; bilirkişi heyetine su uzmanı, tarım uzmanı, halk sağlığı uzmanı, iklim uzmanı gibi uzmanların da eklenmesi talebiyle karara itiraz etmişti.

Mahkeme köylülerin taleplerini kabul etti

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; mahkeme verdiği ara kararla 30 Temmuz’daki keşfi erteleyerek, köylülerin talebi doğrultusunda su uzmanı, tarım uzmanı, halk sağlığı uzmanı, iklim uzmanı gibi uzmanların bilirkişi heyetinde yer alması talebini kabul etti.

Köylülerin, yaptıkları yazılı açıklama şöyle:

“Ertelenen tarih henüz belli değil, öncelikle yeni genişletilmiş heyeti oluşturmak durumunda mahkeme. Ayrıca, defalarca ilettiğimiz yürütmeyi durdurma talebini yine reddetmiş ve bilirkişi sonrasına ertelemiş. Bu durumda, yeni bilirkişi keşfi gerçekleştirilinceye dek, her an Orman Müdürlüğü kesime gelebilir. Bu yüzden yarınki büyük eylemimizi aynen devam ettiriyoruz. Bu kez eylemde hep birlikte ‘acil yürütmeyi durdur’ diyoruz.”

Köylüler yarın saat 10.30’da nöbet alanlarında eylem yapacak.