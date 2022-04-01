Akbelen’de direniş kazandı: Sökülen ağaçlar geri dikiliyor

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasıyla ağaçları söken Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji, Akbelen’de söktüğü ağaçları yerine dikmeye başladı. Bölgedeki yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, "Ne zeytinliklerimizi ne Akbelen Ormanını vermeyeceğiz" denildi

Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy yakınında bulunan Akbelen Ormanı’nda bulunan ağaçların Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki “YK Enerji” tarafından Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’na kömür temini için kesilmesine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

“Gece boyunca zeytinlik alandaki nöbetimiz sürdü"

Akbelen’de sökülen 17 asırlık zeytin ağacının bölge halkının direnişi sonrası yerlerine geri dikilmeye başlandı. Yaşanan süreç hakkında İkizköy Çevre Komitesi ve Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği(KARDOK) tarafından bir açıklama gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, “Gece boyunca zeytinlik alandaki nöbetimiz sürdü. Dün gece yarısından önce de maden yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için İkizköy Kardok Derneği olarak açtığımız dava kapsamında bir kez daha Danıştay’dan acele yürütmenin durdurulması talep ettik. Bu sabah şirketin bir ara elemanı bizi arayarak zeytinleri dikmeye götüreceklerini söyledi. Hiçbir yere götüremezsiniz, kopardığınız toprağına geri dikin dedik. Şu an alanda dün söküp bir kenara attıkları ağaçları tekrar dikmeye uğraşıyorlar” diye belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlüğe sokulan yönetmelik kanuna ve anayasaya aykırı"

“Bize bir gözdağı gibi Akbelen Ormanı davamızın olduğu sabah yürürlüğe sokulan yönetmelik kanuna ve anayasaya aykırıdır. Uygulamasını durdurun! Hükümet yetkililerine sesleniyoruz; işiniz bu ülkeyi evrensel hukuk ilkelerine, insan haklarına ve Anayasaya göre yönetmektir. Şirketlerin pervasızca doğa katliamı yaparak kârlarına kâr katmasına hizmet etmek dışında bir işlevi olmayan kanun ve yönetmelikler çıkarmaktan, bunu kolluk güçlerinin zoruyla uygulamaya koymaktan vazgeçin. Bir avuç zengin daha zengin olacak diye kadim zeytinlikleri, zeytin ağaçlarını, ormanlarımızı, vadilerimizi, denizlerimizi talana açtığınız yeter. Yarattığınız ekonomik krizde belki tek dayanağımız olan zeytinlerimizi bir avuç kömüre vermeyeceğiz. Mücadelemiz hem hukuk ve demokrasi hem yaşam ve doğa mücadelesidir. Vazgeçmeyeceğiz. Ne zeytinliklerimizi ne Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz.”