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Ekonomi

Akbank’tan mobil uygulamasına yeni özellik

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Akbank, mobil uygulaması olan Akbank Direkt’e yeni bir özellik daha ekleyerek kullanıcılarına, kullanabilecekleri kredi tutarını telefonlarını sallayarak öğrenme ve dilerlerse kredilerini anında hesaplarına aktarabilme imkanı s

18 Aralık 2017 20:13

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Akbank, mobil uygulaması olan Akbank Direkt’e yeni bir özellik daha ekleyerek kullanıcılarına, kullanabilecekleri kredi tutarını telefonlarını sallayarak öğrenme ve dilerlerse kredilerini anında hesaplarına aktarabilme imkanı sağlıyor. 
Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, bu ürünle Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını belirttiği açıklamasında; “Akbank Direkt, müşterilerimizin günlük hayatları içindeki finansal ihtiyaçlarına ek bir süreç yaratmadan, ihtiyaç anında çözüm sunmayı hedefliyor. Örneğin, ödemeler dünyasının mobil cüzdan, QR kod, temassız ödemelere kaydığı günümüzde, müşterilerimiz için ödeme anında en kritik soru nakit ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları. Bu ihtiyaca çözümü, kullanılabilecek kredi tutarının saniyeler içinde öğrenilebileceği yeni bir servis geliştirerek sunduk. Müşterilerimiz alışverişe başlarken sadece telefonlarını sallayarak kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenebiliyor, alışverişlerini buna göre planlayabiliyor. Müşterilerimiz, nakit ihtiyaçlarının olduğu her anda bu özellikten faydalanabiliyor. Hem pratik, hem de eğlenceli olmasıyla öne çıkan bu özellikle kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenen müşterilerimiz, dilerlerse krediyi anında hesaplarına da aktarabiliyor. Akbank Direkt Kredi,  Aralık 2015’te hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tercih edilen dijital bankacılık ürünlerinden biri oldu ve bugün ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen üç müşterimizden ikisi dijital kanalları tercih ediyor. Ürünümüze eklediğimiz bu yeni özellik ile müşterilerimizin satın alma karar anlarında yenilikçi ve pratik süreçlerle onların yanlarında olmayı hedefliyoruz” dedi.  

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