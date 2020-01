Akbank’tan "adrese teslim POS" hizmeti

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Akbank müşterisi olsun-olmasın, üye iş yeri olmak isteyen tüm şahıs firmaları, Türkiye’de ilk kez hizmete geçen baştan uca online POS başvuru imkanıyla, tüm başvuru ve açılış süreçlerini Akbank.com ya da Akbank Direkt’ten 7/24 şubeye gitmeden gerçekleştirebilecek.

Akbank, Türkiye’de ilk kez, müşterisi olsun olmasın Akbank.com’dan tüm şahıs firmalarına, Akbank Direkt üzerinden ise tüm firmalara, “işlerine ara vermeden” POS sahibi olma imkanı sunuyor. Akbank’ın “Adrese teslim POS” hizmetinden yararlanmak isteyen firmaların tek yapması gereken, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlarından, Akbank.com ya da Akbank Direkt’i açarak, POS başvurusunda bulunmak.

Online başvuru sürecinde iş yeri cirolarına uygun komisyonsuz EkoPOS paketlerinden biri ile çalışma imkanı bulan firmaların ciroları da blokesiz olarak ertesi gün hesaplarına geçiyor. EkoPOS paketi tercih etmeyen iş yerleri için ayrıca komisyonlu olarak çalışma alternatifi de sunuluyor. Böylece, Akbank müşterisi olsun-olmasın her şahıs firması, şubeye gitmeden başlattığı başvuru sürecinin ardından, iş yerinden hiç ayrılmadan tercih ettiği çalışma koşullarında satışlara başlayabiliyor.

Bankacılık hizmetlerinde müşterilerine her geçen gün daha fazla yenilik sunan Akbank, yaptığı işbirlikleri ve teknolojik atılımlarla müşterilerine daha iyi hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyor. Uçtan uca dijital ve şubesiz POS başvuru ve değerlendirme süreciyle Türkiye’de bir ilke imza atan Akbank, dijitalleşmede öncü rolünü üstlenmeye devam edecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, “2017 ilk 6 ayda toplam kartlı ödemeler yüzde 9.3 büyüdü. Hane halkı harcamaları her geçen yıl daha fazla oranda kartla yapılıyor, 2015\'te kartlı ödemelerin hane halkı harcamalarına oranı yüzde 37 iken, bu oran 2016\'da yüzde 40\'a yükseldi. Biz de Akbank olarak tüzel müşterilerimizin kartlı ödeme kabul edebilmeleri için çok daha hızlı ve kolay POS sahibi olma imkanını sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Akbank Direkt’ in sağladığı kolaylıkları vurgulayan Ulutaş, “Ayrıca Akbank Direkt ile firma müşterilerimiz POSlarından geçen işlemleri çok daha yakından takip edebiliyor ve bu POSlara ait bloke çözüm işlemlerini diledikleri zaman gerçekleştirebiliyorlar” dedi. (Fotoğraflı)