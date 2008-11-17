Akbank’ta kıyım, 1000 kişi işten çıkarıldı

Tüm dünyayı sarsan finansal kriz Türkiye'deki bankacılık sektöründe de etkilerini göstermeye başladı.



Hem holdingler hem de KOBİ'lerde işten çıkarmalar başlarken, "en sağlam sektör" olarak görülen bankalarda da hareketlilik başladı. İlk işaret beklenmedik bir şekilde, yıllardır kâr rekorları kıran Akbank'tan geldi.



Edinilen bilgiye göre Akbank Cuma günü itibariyle yaklaşık 1.000 çalışanını kapının önüne koydu.



Akbank Genel Müdür Yardımcısı Hayri Çulhacı,"Konuyla ilgili olarak size bilgi veremem. İşten çıkarmaları doğru ya da değil diye bir şey söyleyemem" dedi. Akbank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Bozkurt da, konuyla ilgili olarak açıklama yapmak istemediklerini söyledi.



Emekliliğe yakın olanlar



Resmi olarak doğrulanmamış olmasına rağmen ulaşan bilgi ve yorumlara göre Akbank'ın öncelikle emekliliğine kısa süre kalmış olan çalışanlarıyla yollarını ayırdığı, ayrıca yeni işe girmiş olan bazı çalışanlarıyla da yola devam etmeyeceğini açıkladığı ifade edildi.



Akbank'ın yollarını ayırdığı çalışanlarının bir kısmının işe alınmak üzere eğitimlerini sürdürmekte olan MT'ler olduğu da vurgulanıyor.



Akbank'ın işten çıkardığı çalışanların bir bölümünün genel müdürlük personelinden, önemli bir kısmının ise şubelerden olduğu bildiriliyor.



Sayının 1.500'e kadar çıktığına dair iddialar da sıcaklığını korurken, yeni işten atılmaların da olabileceği kaydediliyor.



Ayrıca, Akbank'ın kariyer sitelerinde bundan önce verdiği ilanların da pasife dönüştürüldüğü görülüyor.



Bankanın şu an için yeni işe alımları da tamamen durdurduğu belirtiliyor. Akbank, 2000 krizinde dahi eleman çıkarma yoluna gitmeyi tercih etmemişti.



Bankanın dokuz aylık bilançosunda da karlılık oldukça yüksek durumdaydı.

