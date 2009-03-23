Akbank’ın kısaları üniversitelerde

‘Kısalar Göz Önünde’ sloganıyla 15-25 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleşen Akbank 5. Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 23 Mart-27 Nisan 2009 tarihlerinde üniversitelerde gösterilecek.



'Ödüllü Filmler Üniversitelerde' etkinliği kapsamında yer alan filmler, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki toplam 19 üniversitede gösterime sunulacak. Üniversiteler turunda; yönetmenliğini Fırat Mançuhan'ın yaptığı 'En iyi Kurmaca Film' ödülünü alan 'Sapak', Ali Canlar'ın 'En İyi Belgesel Film' ödülünü alan 'Sinope'nin Yolculuğu' filmleri gösterilecek.



Ayrıca, kurmaca dalında mansiyon ödülü alan Dağhan Celayir'in 'Tek Notalık Adam' ile belgesel mansiyon ödülünün sahibi Engin Yıldız'ın 'Oyuncağımı İnekler Yemesin' filmleri de programda yer alıyor. Filmlerin gösterimi sonrasında Akbank 6. Kısa Film Festivali'nin başvuru formları da öğrencilere dağıtılacak.



