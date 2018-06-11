Akbank'a EMEA Finance'den 10 ödül birden

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Uluslararası ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance’in \"Achievement Awards” ve “Project Finance Awards” kapsamında verdiği ödüllerden 10’una Akbank layık görüldü.

Bankacılığın geleceğini bugüne taşıyan, inovatif ürün ve hizmetlerle hayatın içinde yer alan Akbank, proje finansmanı, birleşme ve satın alma, refinansman, ipotekli tahviller gibi yatırım bankacılığı ürünlerinde geliştirdiği sonuç odaklı çözümlerle prestijli kurumlar tarafından ödüllendiriliyor.

Uluslararası ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance’in “Achievement Awards (Başarı Ödülleri)” ve “Project Finance Awards (Proje Finansmanı Ödülleri)” kapsamında Akbank on ödül aldı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı\'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yatırım Bankacılığı ve Uluslararası Bankacılık alanında gerçekleştirdiğimiz, yenilikçi ve çözüm odaklı işlemler ile, bu yıl 10.’su düzenlenen EMEA Finance Achievement Awards ve Project Finance Awards altında on farklı kategoride ödül almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin istikrarlı büyümesini destekleyen bir Türk bankası olarak müşterilerimize sunduğumuz çözüm ve finansman desteğinin uluslararası finans platformlarında değerlenmesi bizleri gururlandırıyor\" dedi ve ekledi:

\"Yatırımcılarımızın birikim ve yatırımlarına değer katmayı öncelikli görev olarak benimseyen bir banka olarak, tasarruf sahibinin en iyi kazancının Türkiye ekonomisi için gerçek destek olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, \'tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmaya\' odaklanıyor, tüm çalışmalarımızı bu temel ilkemiz üzerine inşa ediyoruz. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirerek yarattığımız katma değerle, Türkiye\'nin yatırımlarını ve yatırımlarla büyüyen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini destekliyoruz. Bize ulusal ve uluslararası organizasyonlarda prestijli ödüller kazandıran performansımızı, ülkemizi ve büyüyen Türkiye ekonomisini desteklemek için gösterdiğimiz büyük çabalara borçluyuz.\"

- Orta ve Doğu Avrupa’da “En İyi Birleşme ve Satınalma İşlemi” Ödülü

- Orta ve Doğu Avrupa’da “En İyi Özel Sermaye Fonu Yatırım” İşlemi Ödülü

- Orta ve Doğu Avrupa’da “En İyi Refinansman” Ödülü

- EMEA Finance’in “En İyi Doğal Kaynaklar İşlemi” Ödülü

- Orta ve Doğu Avrupa’nın “En İyi Yapılandırılmış Finansman” Ödülü

- EMEA Finance’in “En İyi Yenilenebilir Enerji İşlemi” Ödülü

- EMEA Finance “Yurtdışı Borçlanmada En İyi Finansal Kuruluş” Ödülü : Akbank

- Orta ve Doğu Avrupa’nın “En İyi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı” Ödülü : Akbank

- Sendikasyon Kredisinde Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Kuruluşu: Akbank

- Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Sendikasyon İşlemi: Akbank (Fotoğraflı)