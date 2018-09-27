Akbank'a 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye’nin en büyük ikinci bankası Akbank, uluslararası piyasalardan 285 milyon dolar ve 591 milyon euroluk 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

TIKLAYIN - "Akbank, sendikasyon kredisinde sona geldi; daha fazla ödeme ve yüksek faiz marjı teklif edildi"

Akbank'tan yapılan açıklamada, kredinin toplam ABD doları değerinin 980 milyona denk geldiği belirtilirken; "Kredinin maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,75 ve Euribor+%2,65'tir" dendi.

Akbank'ın Mart ayında aldığı benzer bir sendikasyonun maliyeti dolar için libor+%1,3; euro için de euribor+%1,2 olmuştu. Akbank yeni sendikasyon kredisi için hali hazırda geçen yıl ödediğinden daha yüksek pay ödemeyi teklif etti.

Kredinin 11 ülkeden 23 bankadan sağlandığını ifade eden Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, sağlanan kredinin hedeflenen düzeyin üzerine çıktığını ve bunun da uluslararası piyasalarda Türkiye’nin finansal piyasalarına yönelik duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türk bankalarının 'borçlanma yeteneği' konusunda fikir verecek

Akbank'ın sendikasyon kredisinde anlaşmaya varması öncesinde Bloomberg'te yayınlanan haberde, Türkiye'nin en büyük ikinci bankasının sendikasyon kredisi için vuracağı anlaşmanın yıl sonuna kadar toplamda 6 milyar dolarlık krediyi yeniden finanse etmek için yarışan Türk bankalarının ‘borçlanma yeteneği’ konusunda da fikir vereceği kaydedilmişti.

Bloomberg'e göre anlaşma, Türk bankalarının TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını körükleyen ABD yaptırımlarının ardından uluslararası borç piyasasından ne kadar kaynak sağlayabileceğini de gösterecek.