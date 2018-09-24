"Akbank, sendikasyon kredisinde sona geldi; daha fazla ödeme ve yüksek faiz marjı teklif edildi"

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Gonca Tokyol

Türkiye’nin en büyük ikinci bankası Akbank’ın, perşembe günü sendikasyon kredisi imzalamaya hazırlandığı iddia edildi. Haberin ardından Akbank hisseleri yükselişe geçti.

Bloomberg’ten Çağan Koç ve Aslı Kandemir’in haberine göre, çifte para birimli kredi, Akbank’ın 2017’de anlaşmaya vardığı bir yıllık 945 milyon dolar ve sonrasında ise 2 yıllık 205 milyon dolarlık anlaşmayı uzatacak. Görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin kullanılmamasını isteyen konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, yeni krediyle ilgili görüşmeler henüz tamamlanmadı.

Ödeme artırıldı, faiz marjı yükseltildi

Kaynaklara göre, Akbank anlaşmayı uzatabilmek için hali hazırda geçen yıl ödediğinden daha yüksek pay ödemeyi teklif ettiğini ve aynı zamanda da 2 ay önceki teklife göre faiz marjını 75 baz puan artırdığını kaydetti.

Akbank, konuya dair yorum yapmayı reddetti.

Akbank’ın sendikasyon kredisi için vuracağı anlaşma, Yıl sonuna kadar toplamda 6 milyar dolarlık krediyi yeniden finanse etmek için yarışan Türk bankalarının ‘borçlanma yeteceği’ konusunda da fikir verecek. Bloomberg'e göre anlaşma, Türk bankalarının TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını körükleyen ABD yaptırımlarının ardından uluslararası borç piyasasından ne kadar kaynak sağlayabileceğini de gösterecek.

Akbank hisseleri, gün içinde yüzde 3.31 değer kazandı.

*Bloomberg'teki haberin orijinalini buradan okuyabilirsiniz.