Akbank, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Akbank, pandemi ile başlayan esnek çalışma modelini, kalıcı hale getirdiğini duyurdu. Genel Müdür Hakan Binbaşgil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz süreçle birlikte dünya her açıdan yepyeni bir döneme girdi. Müşteri alışkanlıkları ve iş modellerinde son yıllarda gerçekleşmekte olan hızlı değişim, pandemi süreci ile birlikte daha da hızlandı. Biz de Akbank'ta pandemi sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçiyoruz.Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, esnek çalılma modeli, 3 farklı şekilde kalıcı hale getirilecek. Buna göre, müşterilerle yüz yüze verilen şubeler yerinde çalışmaya devam ederken, genel müdürlük ekiplerinin yüzde 52'si uzaktan, yüzde 36'sı hibrit düzeyinde, yüzde 12'siyse ofisten çalışacak.

Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "İçinden geçtiğimiz süreçle birlikte dünya her açıdan yepyeni bir döneme girdi. Müşteri alışkanlıkları ve iş modellerinde son yıllarda gerçekleşmekte olan hızlı değişim, pandemi süreci ile birlikte daha da hızlandı. Kurumların değişen ortamlara hızlı adaptasyonu, çevik ve cesur olması günümüzde başarı için şart. Biz de Akbank'ta pandemi sonrasında yepyeni bir çalışma modeline geçiyoruz. İşin geleceğine cesur bir adım atıyoruz. Çalışma düzenimizdeki esnekliği artık kalıcı hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Yeni çalışma düzenimizle artık her yer Akbank"

Pandemi sonrası çalışma düzenini, 'uzaktan çalışma', 'hibrit' ve 'ofisten çalışma' şeklinde üç farklı şekilde tasarladıklarını belirten Binbaşgil, "Bankacılığı kalıplarından çıkardığımız gibi çalışma hayatını da kalıplardan çıkaran bir modeli benimsedik. Yeni çalışma düzenimizle artık her yer Akbank. Bu yeni çalışma düzeni bankamıza yeni açılımlar da getirecek. Farklılaşacak hizmet kalitesi, verimlilik ve çeviklik düzeyi ile bankamızın müşteri kazanım ve büyüme hızı daha da artacak. Geleceğin çalışma modelini Akbank'ta bugünden uygulamaktan büyük heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"Üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız"

"Biz Akbank olarak üç farklı iş modelimizle geleceğe hazırız" diyen Binbaşgil, "Müşterilerimize birebir ve yüz yüze hizmet verdiğimiz şubelerimiz yerinden çalışmaya devam edecekler, Genel Müdürlük ekiplerimizin ise yüzde 52'si uzaktan, yüzde 36'sı hibrit düzende, yüzde 12'siyse ofisten çalışacaklar" dedi.