Akbank “Şehrin İyi Hali” ile iyilik dağıtacak 1000 gönüllü üniversiteli genç arıyor

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Akbank, “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi kapsamında, 1,000 gönüllü genci Türkiye genelinde topluma katkı projeleri yürütmeye davet ediyor. Akbank’ın çağrısıyla, Türkiye’nin her yerinden “gönüllülük projeleri”ne katılacak 1000 genç, Bonobo Konseri’nde Akbank’ın davetlisi olacak.

Akbank\'tan yapılan açıklamada, \"Akbank üniversiteli gençleri, Türkiye’nin her yerinde; okul boyamadan sokakta yaşayanlara yardıma, kıyı temizliğinden barınak hayvanlarının bakımına kadar bir çok alanda topluma iyilikler dağıtmaya çağırıyor. Akbank’ın yıllardır çalışanlarıyla yürüttüğü gönüllülük projelerini üniversiteli gençlere taşıdığı \"Şehrin İyi Hali\" genç gönüllülük projesine 6 Eylül’de başlayan başvurular sürüyor\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Geçtiğimiz yıllarda gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk 2 günde dolan projeye, bu yıl 1000 genç davet ediliyor.

\"Ayrıca projede yeni sivil toplum kuruluşu işbirlikleri ile daha fazla iyilik projesi hayata geçirilecek.

\"Sonbahar döneminde 2 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuruların devam edeceği projelerde yer alacak 1000 genç; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), TURMEPA (Deniz Temiz Derneği), Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı, Hayat Sende Derneği ve Çorbada Tuzun Olsun Derneği işbirlikleri ile eğitimden gençliğe, çevreden hayvan haklarına, sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara yardımdan, okul boyama çalışmalarına kadar pek çok topluma katkı projesini hayata geçirecekler.\"

Bu yıl da \"Şehrin İyi Hali\" kapsamında üniversiteli gençlerin, ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri topluma katkı projesini seçebilecekleri vurgulanan açıklamaya göre, gençler sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile tanışarak, onlardan faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler alabilecekler.

\"Haydi üniversiteli gençler, Akbank’ın Şehrin İyi Hali projesine katılın\" çağrısıyla şöyle denildi:

- isterseniz, Hayat Sende Derneği ile Koruma Altında Yaşayan Genç ve Çocuklar ile birlikte eğlenceli bir gün geçirecek 100 üniversiteli gençten biri olun,

- isterseniz, yaşadıkları illerde TOG ile işbirliği kapsamında kitap toplama kampanyasından fidan dikimine, huzurevi ziyaretlerinden engelli çocuklarla etkinliklere kadar pek çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek üniversiteli 200 gençten biri olun,

- isterseniz, TOG işbirliği ile İstanbul’da bir okulun yenilenme çalışmasında görev alacak 100 üniversiteli gençten biri olun,

- isterseniz, TURMEPA ile birlikte kıyı temizliği yapacak 200 üniversiteli gençten biri olun,

- isterseniz, 05 Ekim Hayvan Hakları Haftası’nda Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı ile barınak hayvanlarının bakımına yardımcı olacak 200 üniversiteli gençten biri olun,

- ya da isterseniz, Çorbada Tuzun Olsun Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinliklerde, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba ikramı yapacak gönüllü üniversiteli gençler arasına katılın.

\"Şehrin İyi Hali\" etkinliği kapsamında toplum yararına projelerde gönüllü olan 18-26 yaş aralığında yer alan üniversiteli gençler, ı 27. Akbank Caz Festivali programında yer alan 11 Kasım Cumartesi günü \"Volkswagen Arena\"da gerçekleşecek Bonobo konserinde Akbank’ın davetlisi olacaklar.

Kontenjanların kısıtlı olduğu belirtilen proje için, 18-26 yaş aralığındaki tüm üniversiteli gençler başvurularını 2 Ekim Pazartesi gün sonuna kadar http://www.akbanksanat.com/sehriniyihali adresinden yapabilecekler.