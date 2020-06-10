Akbank Sanat kısa film kanalı yayına başlıyor

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin online olarak izlenebilmesi için, Akbank Sanat Youtube hesabı üzerinden kısa film kanalı oluşturdu. Kanalda 12 filmlik özel bir seçkiyle ödüllü yerli ve yabancı kısa filmler yayınlanacak.

NTV’nin aktardığı habere göre, geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum Senaryo Yarışması’nın yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. Festival, ödüllü filmlerin online izlenilmesine olanak sağlayan yeni yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Gökalp Gönen “Avarya”, Daria Kashcheeva “Daughter”, Zeynep Köprülü “Orada”, Yona Rozenkier “Butterflies”, Sinan Kesova “Hinterlant”, Alican Yücesoy “Taş”, Mohammad Hormozi “Inner Self”, Morad Mostafa “Ward’s Henna Party” filmi gibi kısa filmlerin bulunduğu 12 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat Youtube Kısa Film Kanalı’ndan izlenebilecek.