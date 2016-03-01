Akbank Sanat, 'Barış Sonrası' sergisini Türkiye'deki 'hassas dönemi' gerekçe göstererek iptal etti

Akbank Sanat’ın, 1 Mart’ta açılması planlanan “Post Peace” (Barış Sonrası) sergisini Türkiye’nin içinde bulunduğu 'hasas dönemi' gerekçe göstererek iptal etmesini savundu.

Küratör: Bu bir sansür uygulaması

Kültür Servisi'nin haberine göre, küratör Katia Krupennikova, sosyal medya hesabından, 2015 Akbank Sanat Uluslararası Küratör Yarışması’nın kazananı olan Post-Peace (Barış Sonrası) adlı sergisinin, “Türkiye'deki siyasi atmosfer nedeniyle” Akbank Sanat tarafından iptal edildiğini duyurdu. Akbank Sanat’ın yaptığı açıklamayı Facebook hesabından yayımlayan ve “bunun bir sansür uygulaması” olduğunu belirten Katia Krupennikova, 1 Mart’ta açılması planlanan sergisinin iptal edilmesine üzgün olduğunu yazdı.

Küratörün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“…Hazırlıklarımız esnasında Türkiye zorlu bir süreçten geçti. Bilhassa Ankara’da gerçekleşen korkunç saldırıların izleri halkımızı tesiri altına almaya devam etmektedir. Türkiye hâlâ duygusal sarsıntılar geçirmektedir ve bir yas sürecindedir. Bu nedenle sergi, konser ve performans gibi birçok etkinlik her gün iptal edilmektedir.”

Akbank'tan açıklama

Kültür Servisi'nin haberine göre, Akbank iptal edilen sergiyle ilgili açıklama yaptı. İlk olarak Sanatatak sitesine açıklamada bulunan kuruluş, "Akbank Sanat'ın Türkiye çağdaş sanat dünyasında sürekli olarak gözettiği sorumluluk çerçevesinde, ülkemizde yaşanan hassas döneme duyarlı olarak yaptığı değerlendirmeler sonucu serginin yapılmaması yönünde karar alınmıştır” dedi.

Akbank Sanat, uluslararası sanat yayını Hypeallergic sitesine ise daha geniş bir açıklama yaptı ve iptal kararlarını savundu. Kuruluşun buraya yaptığı açıklama şöyle:

“Uluslararası Küratör Yarışması’nı 4 yıldır düzenliyoruz. Sergiler esnasında birçok küratöre ve sanatçıya destek olduk.

Hepinizin bildiği üzere, son yarışma 5 ay önce düzenlendi. Aradan geçen aylar içerisinde proje üzerinde çok çalıştık ve bu harika serginin gerçekleşebileceği düşüncesiyle desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik.

Fakat hazırlıklarımız esnasında Türkiye zorlu bir süreçten geçti. Bilhassa Ankara’da gerçekleşen korkunç saldırıların izleri halkımızı tesiri altına almaya devam etmektedir. Türkiye hâlâ duygusal sarsıntılar geçirmektedir ve bir yas sürecindedir.

Akbank Sanat’ın Türkiye çağdaş sanat dünyasındaki sorumluluk bilinci gereğince ve Türkiye’deki hassas durumu dikkate aldığımızda serginin iptal edilmesi yönünde bir karar aldık.”