Akbank Private Banking ve Akbank Yatırım Hizmetleri tek yönetimde birleşti

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Akbank, Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi Akbank Private Banking ile Akbank Yatırım Hizmetleri’ni tek yönetim altında birleştirerek “Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri” ile, yatırımcı sayısını arttırarak ileri teknolojiye dayanan bir hizmet vermeyi amaçlıyor. Akbank bu atılımı ile tüm bireysel müşterilerinin varlıklarına ”özel bankacılık profesyonelliğiyle” yaklaşan Türkiye’nin ilk bankası oldu.

Oluşturdukları yeni hizmet modeliyle, özel bankacılık alanında sahip oldukları tecrübe ve birikimi tüm müşterilerine ulaştıran Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri, bu yeni yapı ile 100 milyar lira varlığı yönetiyor.

Yeni hizmet modeliyle Akbank müşterilerinin sermaye piyasalarındaki ürünlere erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi olan Akbank Private Banking art arda aldığı global ödüllerle, aynı zamanda Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtlamış durumda. Biz, tüm müşterimizin varlığını iştiraklerimizin gücüyle profesyonel bir şekilde yönetmek için Akbank Özel Bankacılık ile Akbank Yatırım Hizmetleri’ni tek bir iş kolu altında birleştirdik” dedi ve ekledi:

“Varlık büyüklüğü ne olursa olsun yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerimize ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz”

“Özel Bankacılık birimimizin uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle, yatırım hizmetlerimizin geniş yatırımcı tabanını bir araya getirdik. Yüksek teknolojiye aralıksız olarak yaptığımız yatırımlarla oluşturduğumuz güçlü altyapının desteğiyle, bir çatı altında topladığımız her iki birimi, tüm yatırım ürünlerimizle entegre ettik. Akbank Yatırım Hizmetleri’ni, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri paralelinde şekillendirip yatırımcılarımıza finansal çözümler sunabilmek için iştirak şirketlerimiz olan AvivaSa, Ak Portföy, Ak Yatırım’ın gücünü yanımıza alarak kurduk. Müşterilerimiz Akbank, Ak Portföy ve Ak Yatırım’ın birikimi ve deneyimlerinin sinerjisiyle sunulan Akbank Yatırım Hizmetleri’nin tüm avantajlarına sahipler. Müşterilerimize bu hizmetlere tek bir noktadan ulaşabilecekleri, dijital kanalları daha fazla kullanıp tüm yatırımlarını rahat ve hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri bir hizmet modeli inşa ettik. Böylece, güçlü teknolojik altyapımız sayesinde yalnızca yüksek varlıklı müşterilerimize değil, varlık büyüklüğü ne olursa olsun yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet sunuyoruz.”

“Müşterilerimize tüm yatırım ürünlerini içerisine alan bütünsel ve global standartlarda bir platform oluşturduk”

Akbank Private Banking ve Yatırım Hizmetleri biriminde, global örnekleriyle uyumlu yeni bir hizmet modeli oluşturduklarını vurgulayan Dr. Alp Keler, “Akbank olarak 17 yıl önce, ileri görüşlülükle Türkiye’de ilk olarak özel bankacılık birimini kurduğumuzda olduğu gibi, bugün Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri birimimizle de sektörde farklılaşarak öne çıktık. Şimdi bu kapsamda üründe/fiyatta/zamanlamada da farklılaşmak kadar ve daha da önemlisi verdiğimiz hizmette farklılaşarak, rekabette öne çıkıyoruz” dedi ve ekledi:

“Farklılaşmada yalnızca yatırım ürünlerinin entegrasyonuyla yetinmeyip müşterilerimizin bekledikleri getiriyi, alabilecekleri risk ve vade paralelinde belirlemeye çalışırken her türlü ihtiyacını da karşılayabilecek, profillerine uygun finansal çözümlerin sunulduğu bir platform oluşturduk. Bu modelle müşteri ilişkilerimizi tek kanaldan yönetiyoruz. Tablet’ten video konferansla bağlanabilinen yatırım danışmanlığı hizmeti, müşteri profiline göre hazırlanmış yatırım tavsiyesi raporları, Akbank Direkt’ten (Internet ve mobil şubemizden) profilini belirleyip yatırım alternatifleri sunan sistemleri bu amaçla kurduk ve çağa uygun, modern altyapılar oluşturduk. Müşterilerimiz şubeye gitmeden yatırım sözleşmelerini mobil ya da internet şubeden hızlıca onaylayarak, hisse senedinden yatırım fonuna birçok yatırım işlemini anında gerçekleştirebiliyorlar. Hatta son dönemde yapılan halka arzlarda yatırım hesabı olmayan müşterilerimizde sadece birkaç dakika içerisinde hisse senedi hesabı açarak hem mobil hem internet şubemizden talepte bulunabildiler.”

Türkiye’de sermaye piyasalarının büyüme potansiyeline odaklandıklarının altını çizen Keler, “Geniş kaynak imkanlarımız, güçlü bilanço yapımız, yüksek sermaye yeterliliğimiz, müşteriyi yakından tanıyor olmamız, tecrübeli ve uzman ekibimiz, müşteriye özel çözümler geliştirme yeteneğimizle sektörde farklılaşıyoruz” dedi.

\"Özel Bankacılık’ta çıtayı yükseltiyoruz...\"

Müşterilerine verdikleri hizmetlerin yatırımlarla sınırlı kalmadığını da vurgulayan Alp Keler, “Next Generation” programı, “Çağdaş Sanat Sohbetleri”, dijital lifestyle platformu “A Journal” gibi farklılaştıran etkinlik ve sosyal platformlar üzerinden de onların yaşamlarına dokunduklarını vurguladı.

Akbank’ın, Ocak 2015’te başladığı Next Generation Programıyla müşterilerinin lise ve üniversitede okuyan çocuklarına aile varlığının önemini, yatırım ürünlerini, sosyal sorumluluk, risk algısı anlatılıyor. Bu amaçla yıl içinde çağdaş sanat, yurtdışı eğitim, girişimcilik, vs üzerine sohbetler düzenleniyor.

Akbank Private Banking yıl içinde ayrıca, Ak Portföy, Ak Yatırım, vergi danışmanlığı, varlık barışı gibi konularda finansal sohbetleri ile Akbank Jazz Festivali, Contemporary Istanbul, atölye gezileri ve marka işbirlikleri ile kültür-sanat etkinlikleri düzenliyor. (Fotoğraflı)