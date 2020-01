Akbank Private Banking "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık" ödülünü aldı

İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Türkiye\'nin ilk özel bankacılık birimi Akbank Private Banking, The Banker’ın “Best Private Banking in Turkey -Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık\" ödülüne layık görüldü.

Dünyanın önde gelen finans yayın grubu the Banker’ın \"En İyi Özel Bankacılık Ödülü\"nü kazanan Akbank’ın, Akbank Private Banking Bölüm Başkanı Didem Bağrıaçık, “Özel bankacılığı Türkiye’ye getirerek yeni bir dönem başlatan banka olarak, her zaman standartları yükselten, yenilikçi çalışmalarımız ile sektöre öncülük ettik. Sektördeki öncü olma sorumluluğumuzu hiçbir zaman geri plana bırakmadan çalışarak, the Banker’ın bu küresel düzeyde prestijli ödülünü bir kez daha kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Bağrıaçık, Türkiye’yi bundan 17 yıl önce özel bankacılık ile tanıştıran Akbank Private Banking’in, bu öncü adım ile üstlendiği liderliğini, bir yandan yenilikçi ürün ve hizmetlerle her zaman ileriye taşıma çabası içinde olduklarını vurgulayarak, “Çalışma modelimizin başarıya ulaştığını görmek mutluluk verici. En iyi müşteri deneyimi için, birlikte değer yaratmanın ve onlarla birlikte hareket etmenin öncelikli olduğu bir hizmet modeli geliştirdik. Akbank Private Banking müşterilerimiz artık onlara yaşattığımız deneyimin tümünü önemsiyor ve bizi ilk andan son ana kadar onlara yaşattıklarımızla değerlendiriyorlar. Müşterilerimize yaşattığımız en iyi özel bankacılık deneyimi, müşterimizin ürün ve hizmetlerimizden duyduğu memnuniyet, marka değerimize de katkıda bulunuyor.” dedi.

Türkiye’nin “en deneyimli” özel bankacılık ekibi olarak, birçok alanda uzmanlık sahibi olduklarının altını çizen Bağrıaçık, “Uzman ekibimizle, küresel gelişmeler ve teknolojik yenilikleri yakından izleyerek geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlere yakın zamanlarda bir yenisini daha ekledik. Akbank Private Banking olarak, en üst segment bireysel müşterilerimiz için geliştirdiğimiz ‘Varlık Yönetimi Hizmetleri (UHNW)’ ile özel çözümler sunuyoruz” dedi ve özel bankacılık biriminin yenilikçi çalışmalarını şöyle anlattı:

“UHNW müşterilerimiz için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri, Akportföy - Akbank Private Banking ve müşteri üçgeninden oluşan bir mekanizma ile müşterimizin ve ailesinin yüksek varlığını en uygun çözümlerle ve ürünlerle en profesyonel şekilde yönetilebiliyoruz. Akportföy ve Akbank Private Banking olarak birikim ve uzmanlığımıza dayanan sinerjiyle; gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi fonu gibi sofistike finansal ürünlerin yanı sıra, UHNW müşterilerine yurtdışı gayrimenkul danışmanlığı, vergi danışmanlığı temelinde hizmet veriyoruz.”