Akbank Girişimci Geliştirme Programı başvuruları başladı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu ve Akbank iş birliği ile gerçekleştirilen “Akbank Girişimci Geliştirme Programı”na başvurular başladı. Programa Türkiye\'de kurulmuş bir şirketin yönetiminde aktif olan bir ortağı veya üst düzey yöneticisi başvurabiliyor. Değerlendirme sürecinde ise; projelerin yarattıkları katma değer ve hedefler ön planda tutuluyor.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu ve Akbank iş birliği ile gerçekleştirilen “Akbank Girişimci Geliştirme Programı” başvuruları 15 Ekim 2017’ye kadar devam edecek. Programa Türkiye\'de kurulmuş bir şirketin yönetimde aktif olan bir ortağı veya üst düzey yöneticisi başvurabilecek. Programda yapılacak değerlendirme ve seçim sürecinde; projelerin yarattıkları katma değer, ne kadar yenilikçi oldukları, kat ettikleri yol, büyüme potansiyelleri ve hedefleri gibi konular göz önünde bulundurulacak.

Akbank Girişimci Geliştirme Programı kapsamında girişimcilere, toplam beş gün süren ve büyüme yolculuklarında bilmeleri gereken strateji, inovasyon, pazarlama, operasyon, finans, insan kaynakları, hukuk, fikri mülkiyet ve kamu destekleri konularında bilgi verilecek. Eğitimler 13-17 Kasım 2017 tarihlerinde Karaköy Minerva Palas’ta düzenlenecek ve program sonunda katılımcılara Sabancı Üniversitesi tarafından sertifika verilecek.

\"Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile girişimcilere büyüyüp KOBİ olmayı öğretiyoruz\"

Program’a ilişkin bilgi veren Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, ekonomik büyümeye dinamizm ve ivme kazandırmak için girişimcileri desteklemenin büyük önemi olduğuna işaret etti ve ekledi:

“Banka olarak, öncelikli görevimizin Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini desteklemek olduğuna inanıyoruz. Her yeni girişimin, geleceğin başarılı KOBİ’sine dönüşmesi için, yeni ürün, hizmet, finansman modelleri, eğitim programları, yarışmalar, işbirlikleri gibi çok geniş bir çözüm yelpazesi ile girişimcilerimizin yanında oluyoruz. Başta finansman ve danışmanlık desteği ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz eğitim programları çalışmalarımız olmak üzere, girişimcilik ekosistemine değer katmak için farklı alanlarda çözümler üretmeye devam ediyoruz. 2003 yılından bu yana neredeyse 15 yıldır yürüttüğümüz Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile girişimciliğe adım atmış/bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyoruz. Endeavor, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği ve Inovent tarafından da desteklenen Programa katılan girişimcilere başarılı, verimli bir işletme kurmalarını sağlayacak sağlam bir altyapı sunuyor, gerekli eğitimleri veriyor ve uygulamalı proje çalışmaları ile büyüyüp KOBİ olmayı öğretiyoruz.”

Akbank Girişimci Geliştirme Program’ına ilişkin bilgi veren Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay, uluslararası arenada yaşanan rekabette Türkiye’deki girişimcilerin yenilleşim ve üretkenlikte . bir sıçrama yaşamalarının kritik önemi olduğunu belirtti ve “Senelerdir olduğu gibi bu sene de Akbank’ın desteğiyle Türkiye ekonomisinin bel kemiği KOBİ’lerden 50’sine rekabetçi gücünü arttırmak için çok yönlü kapsamlı bir sertifika programı hazırladık.” dedi.

Eğitimler, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve iş dünyasından konusunda uzman isimler tarafından verilecek. Program kapsamında; Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı Erman Turan “KOBİ’lerde İş Planı & İş Modelleri”, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Cenk Koçaş “KOBİ’lerde pazarlama ile değer yaratma”, Yalın Enstitü’den Uzman Hüsrev Yaman “KOBİ’lerde Operasyonlar, Yalın Üretim & Yönetim ile rekabetin önüne geçme”, İnovasyon Danışmanı Ergi Şener “KOBİ’lerde Strateji & İnovasyon ile Fark Yaratma”, Melek Yatırımcı ve Yönetici Nalan Uysal “KOBİ’lerde Doğru Finans Yönetimiyle Büyüme”, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Arzu Wasti “KOBİ’lerde Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi”, Sabancı Üniversitesi Teknoloji Lisanslama Ofisi Patent Vekili Mustafa Çakır “KOBİ’ler için Fikri Mülkiyet”, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Uzmanı Başar Kaya “KOBİ’ler için Kamu Destekleri” konu başlıklarında girişimcilere destek olacak.

Akbank Girişimci Geliştirme Programı Hakkında:

2003 yılından beri devam eden ve Endeavor, Kagider ve Inovent tarafından da desteklenen “Akbank Girişimci Geliştirme Programı”; girişimcilere başarılı, verimli bir işletme kurmalarını sağlayacak sağlam bir altyapı sunabilmek, gerekli eğitimleri vermek, uygulamalı proje çalışmaları gerçekleştirmek ve yeni iş bağlantıları edinme fırsatı vermek için planlandı. 14 yıl önce ilk uygulaması gerçekleştirilen proje, dünya örneklerinin sonuç ve deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye koşullarına göre tasarlandı ve süreç içinde sürekli geliştirildi. Program; girişimciliğe adım atmış/bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyor.

Sabancı Üniversitesi tarafından verilen eğitimler ile kuruluşlarını büyütmek isteyen girişimcilere bu fırsatı sunan programın seçici jürisi, 2 yıldan uzun süredir faaliyette olan, şirketleşmiş ancak büyüme aşamasında sorunlar yaşayan girişimcilerden seçiliyor. Akbank Girişimci Geliştirme Programı’nda Türkiye’nin her yerinden gelen KOBİ’lere bir hafta boyunca ücretsiz eğitim veriliyor.

Katılımcılar, Akbank Girişimci Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin büyüme dönemindeki finansal hesaplamalarından farklı iş modellerine göre pazarlama ve operasyon planlarının yapılmasına kadar çok geniş bir çerçevede eğitim alıyorlar, seminerlerde sermaye ihtiyaçlarının karşılanması, iç ve dış pazarlarda büyüme konularında da bilgi alma fırsatını yakalıyorlar. Program kapsamında başarılı girişimciler ziyaret ediliyor veya derslere konuk edilerek başarı hikayeleri anlatılıyor. Son 3 yıldaki Akbank Girişimci Geliştirme Programı sertifika törenlerinde katılımcılar Hasan Aslanoba, Mehmet Buldurgan, Veysel Berk gibi başarılı isimlerin tecrübelerini dinlerken eğitimler boyunca ise Yemeksepeti, Buldum Buldum, İyzico gibi girişimlerin ofislerini ziyaret edip kurucularıyla tanıştı.

Ücretsiz olarak katılınabilecek programa başvurular www.akbank.com/ggp adresi üzerinden 15 Ekim 2017’ye kadar devam edecek.