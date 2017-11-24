Akbank Girişimci Geliştirme Programı 14. dönem mezunlarını verdi

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank işbirliği ile girişimcilere destek olmak amacıyla yürütülen “Akbank Girişimci Geliştirme Programı” 2017 yılı mezunlarını verdi. Programı tamamlayan girişimciler sertifikalarını, Karaköy Minerva Palas’ta düzenlenen törenle aldı.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank işbirliği ile girişimcilere destek olmak amacıyla bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen “Akbank Girişimci Geliştirme Programı”na 50 girişimci katıldı. Türkiye genelinden farklı alanlarda çalışmalar sürdüren girişimciler programdan mezun oldu.

Sertifika töreninin açılış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay yaptı. Ardından, Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz konuşma yaptı. Programa destek veren Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) adına Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Şendağ da söz aldı. Törenin ana konuşmasını girişimci ve venture capitalist Selçuk Ergin gerçekleştirdi.

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay: “Tüm Türkiye\'den girişimcilerin işlerini tasarlamak, gerçekleştirmek, yönetmek ve geliştirmek amacıyla destek ve eğitim almak için başvurduğu Akbank Girişimci Geliştirme Programı\'na 2003’ten beri heyecanla devam ediyoruz. Bir üniversite olarak bu program özelinde hem ‘yeteneği üretkenliğe refaha ve istihdama dönüştürmeye’ dair misyonumuzu hayata geçiriyoruz, hem de geleceğin girişimcilerine örneklerle yol gösteriyoruz. Uzmanlarımızla katılımcılara geniş bir yelpazede; çoklu disiplinli (strateji, pazarlama, inovasyon, finans, hukuk, operasyonlar, liderlik, insan kaynakları ve kamu destekleri alanlarında) eğitimler vererek iç ve dış pazarlarda büyümelerini hedefliyoruz. Bu programın çıktıları, girişimcilerimizin başarısı olup, ülkemizin ihracat hacmine, rekabetçiliğine, kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır” dedi.

Dünya ekonomisinin büyümeyi kalıcı kılacak, iş yaratacak, istikrarı getirecek fikirlere, girişimlere her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye’de girişimcilere daha fazla fırsat sağlanması gerekiyor dedi ve “Akbank olarak büyüyen ekonomilerin en önemli bileşenleri arasında olan girişimciliğin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Çokuluslu dev şirketlerin büyük bir kısmı başlangıçta küçük girişimler olarak doğmuştur. Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Akbank Girişimci Geliştirme Programı” ile de girişimcilerimizin işlerini daha büyüterek yarının iş dünyasında önemli bir yer edineceklerini umuyoruz” dedi.

Programın destekçileri arasında bulunan KAGİDER’in Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim ve Mentorluk Strateji Grup Başkanı Seçil Şendağ, \"KAGİDER olarak girişimcilik yoluyla kadınların güçlenmesi için 15 yıldır çalışıyoruz. Girişimcilik ruhuyla kadınların güçlenmesinin sadece kadınları ilgilendiren bir konu olmadığına inanıyorum. Eğer OECD ortalamasında kadın erkek eşitliği yakalanır ve bir puan daha yukarı çıkarılsa, gayrisafi milli hasıla yüzde 20 artıyor. Dolayısıyla ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kadınların aktif olarak ekonomide yer alması gerekmektedir\" dedi.

Girişimci Geliştirme Programı’nın ana konuşmacısı dünya genelinde risk sermayesi yatırımları yapan fonlarla çalışan Selçuk Ergin oldu. Selçuk Ergin konuşmasında yurtdışındaki ve Türkiye’deki girişimciliği karşılaştırdı ve Türkiye’nin global projeler çıkması için güzel bir pazar olduğunu ve çok iyi imkanlar barındırdığını söyledi. Selçuk Ergin: “Akbank Girişimci Geliştirme Programı’nda aldığınız eğitime global bir bakış açısı katmazsanız global bir proje çıkması imkansız. Global projeler çıkartabilecek ortamınız var, tek yapmamız gereken çalışmak ve düzgün iş çıkarmak. Olmayan bir problemi çözmek için proje yaratıyoruz. Yaşadığı sıkıntıları çözebilen girişimciler başarılı olacaktır. Doğru insanlara, doğru şekilde ve belli süreçlerle ulaşırsanız sıkıntılar çözülür. Basit düşünmeniz lazım, global düşünmeniz lazım ve bir problemi çözmeniz lazım. Gelecek yılları öngörerek hareket etmek lazım” dedi.